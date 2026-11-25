Les délégations se sont succédé dimanche sur la place publique de Ndengler. Des militants et sympathisants de Kiiraay ont répondu à l’appel de Mbaye Diouf, originaire du village et conseiller technique du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Ngakhaye, Sessène, Mbafaye, Keur Malick Ndiaye, Sanghaye, Soussoung, Ndiarao, Kouthie, Ndorong et Gnigning figuraient parmi les localités représentées. Pour expliquer cette mobilisation, Mbaye Diouf est revenu sur le conflit foncier de Ndengler.

Selon lui, l’engagement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux côtés des habitants a noué un lien particulier entre l’actuel chef de l’État et le Sandock. « Aujourd’hui, la zone de Sandock a décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce, car il le mérite », a-t-il déclaré. L’organisateur du meeting estime que Ndiaganiao est déjà acquis à Kiiraay. Il veut désormais faire de la commune l’un des points d’appui du parti aux prochaines échéances électorales. « Notre objectif est de permettre à Sandock d’obtenir le plus grand pourcentage du score, et nous savons que nous avons les moyens d’atteindre cet objectif », a-t-il affirmé.

Le directeur général de l’ONAS, Séni Diène, a rendu hommage à Mbaye Diouf, à qui il attribue un rôle dans son rapprochement avec Bassirou Diomaye Faye. Il a ensuite annoncé, depuis Ndengler, le lancement de la « Grande offensive pour le déploiement de Kiiraay », baptisée « Godki ». Il a traduit cette expression sérère par « va défricher ton champ ! ». Séni Diène a invité les habitants de Ndiaganiao à se mobiliser autour du chef de l’État, originaire de la commune. Il est aussi revenu sur la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Dans une attaque contre ce dernier, il l’a accusé d’avoir « poignardé dans le dos » le président en cherchant, selon lui, à accéder au fauteuil présidentiel.

Le ministre Abdoulaye Tine, porte-parole de la présidence de la République, a salué une « mobilisation exceptionnelle » et exhorté les participants à poursuivre leur engagement. Il a également défendu le décret par lequel le chef de l’État a mis en vigueur la loi de finances rectificative après son rejet par l’Assemblée nationale. Selon lui, le président « a pris son courage à deux mains pour décanter la situation » face à ce qu’il a présenté comme un blocage imputable à l’Assemblée. D’autres responsables ont pris part au meeting, dont Gana Ngom, venu de Saly, et Sagana Fall, qui représentait Mor Sarr, ministre-conseiller personnel du chef de l’État.

Pape Mbar Faye