Pendant deux jours, les candidates en lice pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain dans la région de Matam ont été formées aux enjeux de la communication en période électorale. Cet atelier, organisé par ONU Femmes, a été rehaussé par la présence de l’honorable députée du département de Kanel, Néné Marième Kane, venue partager son expérience de parlementaire.

Les rideaux sont tombés sur l’atelier de formation des candidates de la région de Matam, portant sur la participation des femmes aux élections législatives du 17 novembre 2024 sous le thème ‘’Sensibilisation et plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes au niveau de l’Assemblée nationale’’. Les participantes, au moment de regagner leur localité, semblaient visiblement satisfaites et réconfortées dans leurs ambitions de représenter leur terroir à l’hémicycle.

‘’Les gros nuages qui s’étaient amoncelés au-dessus de nos ambitions se sont dissipés après cette session de formation, déclare Ndoumbé Diop, candidate titulaire départementale de la liste Jàmm ak Njarign. Les compétences que nous venons d’acquérir nous seront d'un grand apport pour la suite de la campagne. Nous sommes en campagne et le fait de nous former sur des techniques de communication est une idée formidable. Je suis satisfaite et j’exprime tous mes remerciements à ONU Femmes qui nous a offert cette formation’’, affirme la dame originaire de la commune de Thilogne.

Ce regain de confiance suscité auprès des participantes est l’objectif de cet atelier qu’ONU Femmes a organisé en partenariat avec le PNUD, l'ONG 3D et le NDI. En effet, avec la pléthore de candidatures enregistrées pour ces joutes électorales, plusieurs femmes se sont retrouvées au-devant de la scène, sans aucune formation préalable. Sala Agne, originaire du village de Gaol, dans la commune de Bokidiawe, est investie sur la liste de Farlu. Mais elle ne comprend pas les véritables enjeux de ces élections. Cette formation a été une aubaine pour elle. ‘’J’ai été investie sur cette liste malgré moi. C’est une cousine qui m'a demandé de figurer sur cette liste, mais je ne comprends pas grand-chose à la politique. Grâce à Arame Sèye, qui est la sentinelle des femmes de la région, j’ai pu bénéficier de ces compétences. Souvent, lors des meetings, on me donnait la parole et j’improvisais. Aujourd’hui, je me rends compte que je commettais de graves erreurs de communication. Je suis mieux outillée sur mes droits en tant que femme’’, confie-t-elle.

Sur la question de la parité, les candidates ont été sensibilisées par la communication dynamique d'Arame Sèye. Pour cette militante de la cause féminine, ’’c’est à vous de vous imposer pour continuer à occuper les premiers rôles. Vous devez continuer à vous battre pour qu’il y ait des femmes maires et des femmes à la tête des conseils départementaux’’, leur lance-t-elle.

Pour encourager les ambitions des participantes, les initiateurs avaient invité l’honorable députée Néné Marième Kane pour qu'elle partage son expérience. Pour la tête de liste départementale de Jàmm ak Njarign à Kanel, le défi de la région est de trouver des femmes qui servent d'exemple à la nouvelle génération par leur capacité de résilience. ‘’Je suis heureuse d’avoir été choisie pour venir partager mes expériences avec ces candidates qui seront à l’Assemblée nationale. Il est important qu'elles soient formées avant qu'elles ne se retrouvent à l’hémicycle’’, explique-t-elle aux côtés de la directrice de la Famille.

Djibril Ba