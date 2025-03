Dès son installation à la tête de l’État, le président de la République a procédé à plusieurs changements à la tête de la police et de la gendarmerie. Pour la douane, le changement est arrivé plus tard. Les patrons de la ‘’Grande muette’’ et des sapeurs-pompiers sont toujours en poste.

Deux mois après son élection à la tête du Sénégal, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a remplacé, à la tête de Direction générale de la Police nationale, l'inspecteur général de police Bocar Seydou Yague. C'est le 30 mai 2024 que le chef de l'État a porté son choix sur l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour. Ce dernier fait partie des quatre généraux que compte la police nationale.

Compte tenu des critiques des tenants du régime contre les forces de l’ordre, pendant les événements qui ont endeuillé le Sénégal, lors du second mandat de Macky Sall, il était fort à parier que Bocar Yague n'allait pas faire de vieux os à la tête de la police nationale, avec le changement de régime.

Après l'installation de Ndour, il y a eu plusieurs changements dans le top management de la police. On peut en citer, entre autres, le commissaire de police Bara Sangaré, ancien chef de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, qui est désormais affecté à la Direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) sans poste spécifique. D’autres ont été débarqués. C’est le cas du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahima Diop qui était le directeur de la Sécurité publique, et du commissaire divisionnaire Idrissa Cissé, qui était à la tête de la Direction de la police judiciaire qui coiffe en même temps Interpol Sénégal et la Division cybersécurité et la Division des investigations criminelles.

Le commissaire de police principal, Adramé Sarr, chef de la Division des investigations criminelles, qui avait interpellé l'actuel président de la République, a aussi été affecté. Il est adjoint au directeur des ressources humaines.

Le commissaire central de Dakar et non moins directeur du Service régional de sécurité de Dakar, le commissaire divisionnaire El Hadj Cheikh Dramé, a migré pour devenir adjoint à la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF).

Dans ce jeu de chaises musicales, on peut aussi citer le patron de la Division spéciale de la cybersécurité, le commissaire Aly Kandé, de même que la voix de la police, en la personne du commissaire Mouhamed Guèye. Il y a aussi l’ancien directeur adjoint de la Police, l’inspecteur général Modou Mbacké Diagne, qui a été affecté comme secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI), alors que tout le monde pensait qu’il allait succéder à l’ancien DGPN Bacar Yague.

Après plusieurs mois au "frigo", beaucoup d'entre eux ont été nommés conseillers spéciaux du DGPN, excepté l’ancien directeur de la Police judiciaire, le commissaire Cissé.

Du côté de la gendarmerie, seul le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire qui a été remplacé. En effet, ce n'était un secret pour personne qu’il allait être débarqué, tellement, il avait cristallisé les critiques des dirigeants de Pastef, notamment de l’actuel Premier ministre. Le général de division Moussa Fall a été remplacé par son adjoint, le général de division Martin Faye.

Contrairement à la police, les changements qui ont suivi après cette nomination répondent, selon certaines indiscrétions, à l'ordre normal des choses. Autrement dit, aucune sanction n'a été constatée, dans la mesure où la plupart des personnes mutées ont eu des promotions.

Dernièrement, le directeur général des Douanes, l'inspecteur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, a été remplacé, après moins de 14 mois à la tête des soldats de l'économie. Il est crédité d’un bon bilan marqué par des saisies record et une meilleure maîtrise de l’assiette de taxation, entre autres.

Par contre, il est à noter que le président Diomaye Faye a jugé utile de ne procéder à aucun changement à la tête de l’armée et des sapeurs-pompiers.

Ainsi, le chef d'État-major général des armées, le général Mbaye Cissé, et le général de brigade Mamadou Ndoye, le patron de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sont toujours en poste. Le premier a été nommé en avril 2023 et l'autre un peu plus tôt, en janvier de la même année.

Il y a lieu de préciser que l’ancien patron des douanes, l'inspecteur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, l’ancien DGPN Bocar Seydou Yague et le général de Division Moussa Fall et par ailleurs ancien haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, sont toujours au frigo. Pour les deux derniers nommés, dans le passé, on les nommait comme ambassadeurs.

AMADOU FALL