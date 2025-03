Le Conseil national de développement des collectivités territoriales (CNDCT) s'est réuni, hier, pour statuer sur la proposition de répartition en grandes masses des ressources dégagées par l'État, au titre du Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et du Fonds d'équipement des collectivités territoriales (FECT) pour l'année 2025.

L'État du Sénégal vient de soulager les collectivités territoriales, en ajoutant un peu plus de 5 milliards, répartis entre le Fonds de dotation décentralisé et celui d'équipement des collectivités territoriales. Cela symbolise l'engagement de l'État à accompagner le processus de décentralisation et à soutenir les collectivités locales. L’État semble comprendre et souscrire à cette vision politique, selon laquelle l'Agenda 2050 devra être exécuté depuis les territoires et par l'accompagnement des acteurs. Malgré un contexte jugé difficile par les autorités, l'État du Sénégal a tenu à respecter cet engagement.

Rappelons que cette augmentation est consécutive à l'engagement du gouvernement du Sénégal d'assurer au moins une hausse de cinq milliards F CFA sur les ressources transférées aux collectivités territoriales. “L'enveloppe globale des transferts est passée de 74 608 826 520 F CFA en 2024, à 79 658 826 520 F CFA en 2025, soit une augmentation de 5 050 000 000 F CFA en valeur absolue et 6,76 % en valeur relative”, soutient le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

En détail, cette manne est scindée en deux parties. En effet, le Fonds de dotation de la décentralisation est passé de 33 000 000 000 F CFA en 2024 à 36 000 000 000 F CFA en 2025, soit une augmentation de 3 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 9 % en valeur relative. Pour le Fonds d'équipement des collectivités territoriales, il est passé de 40 000 000 000 F CFA en 2024 à 42 726 933 149 F CFA, soit une augmentation de deux milliards de francs CFA en valeur absolue et de 4,91 % en valeur relative.

Dans ses propos, le ministre reconnaît que nous sommes encore loin du compte, en matière de dotations destinées aux collectivités territoriales. “Toujours est-il que c'est loin d'être suffisant, mais il faut comprendre que nous sommes dans une année transitoire, une année difficile, mais le gouvernement, tant bien que mal, respecte ses engagements en augmentant l'enveloppe de façon assez considérable”.

À en croire Moussa Balla Fofana, avec les réformes imminentes, les territoires pourraient glaner encore plus de fonds nécessaires à leur essor socioéconomique. “Nous allons vers la grande réforme de la décentralisation avec un accent mis sur la fiscalité, afin de pouvoir financer le développement de nos collectivités territoriales. Cette question fiscale permettra d'offrir des ressources financières et humaines de qualité aux communes et autres départements”.

Enfin, le responsable du Muctat n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ses collaborateurs élus locaux qui, selon lui, servent de relais dans cette ambition de développer le pays en partant de l'intérieur. “Il faut remercier l'ensemble des acteurs de la décentralisation, car cela fait maintenant exactement une année que je ressens l'accompagnement des maires et présidents de conseils départementaux qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans le développement de notre pays. Le développement du Sénégal se fera à partir de nos territoires et nos élus locaux le comprennent très bien”.

Mamadou Diop