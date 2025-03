Dans son communiqué, la Ligue démocratique (LD) tire la sonnette d’alarme et appelle à l’action face aux dérives du régime et aux souffrances de la population. Revenant sur la loi d'amnistie qui défraie la chronique, l'organisation dénonce : “L’histoire est un tribunal impitoyable. À ceux qui pensent qu’elle peut être manipulée au gré des intérêts du moment, la Ligue démocratique rappelle que la vérité ne se fragmente pas et que la justice ne s’accommode d’aucune sélectivité.” Pour la LD, sa position n'a pas bougé. Si l’on doit lever l’amnistie, il faudrait qu’elle le soit entièrement. “Toute autre démarche serait une parodie de justice, une insulte à la mémoire des victimes et une régression grave de l’État de droit”, fulmine la Ligue démocratique qui regrette également “les nombreuses tragédies humaines” et des dérives du régime actuel.

...Sur un autre registre, le parti de gauche a dénoncé vigoureusement ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali, avec ce qu'il considère comme un “génocide” commis envers les Peuls. D’après la LD, pendant que les projecteurs médiatiques éclairent ailleurs, un massacre méthodique se déroule dans les zones rurales du Mali et du Burkina Faso. “Des villages sont détruits, des familles endeuillées et des populations ciblées en raison de leur appartenance technique¨, indique le document. La LD refuse de détourner le regard face à cette barbarie insoutenable qui rappelle les pages les plus sombres de l’histoire de l’humanité et demande aux États concernés de prendre des mesures immédiates pour protéger ces populations.

“L’Afrique ne peut pas se bâtir sur des charniers et des ruines. Il est impératif que des enquêtes indépendantes soient menées et que les responsables de ces atrocités soient traduits en justice¨ interpelle la Ligue démocratique qui s'est également prononcée sur la famine qui guette le Soudan. “Face aux dérives autocratiques, aux massacres ethniques et aux famines entretenues par l’inaction, nous appelons à une mobilisation sans précédent. Il est impératif de faire pression sur les gouvernants et les institutions internationales, afin d’exiger des réponses concrètes face aux crises qui secouent notre continent”, plaide la LD, qui a par ailleurs magnifié le dialogue renoué entre la RDC et le Rwanda.