Le mercredi 26 mars 2025, le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de la République. Cette session a été marquée par plusieurs annonces importantes concernant la Korité, la gestion de l’hivernage, mais aussi un regard rétrospectif sur la première année de gouvernance du chef de l’État.

Le 24 mars 2024 marquait un tournant décisif dans l’histoire politique du Sénégal, avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, symbolisant ainsi la troisième alternance démocratique du pays. Élu dès le premier tour avec 54,28 % des suffrages, son accession au pouvoir a été confirmée par une victoire éclatante aux Législatives du 17 novembre 2024, où la coalition Pastef a obtenu la majorité absolue avec 130 députés.

Lors du Conseil des ministres du 26 mars 2025, le président Faye a réitéré sa gratitude envers le peuple sénégalais pour cette confiance renouvelée et a promis d’intensifier les efforts en matière de réformes et de relance économique, conformément à l’Agenda national de transformation lancé le 14 octobre 2024.

Korité 2025 : assurer un bon déroulement des festivités

À l’approche de l’Eid al-Fitr, marquant la fin du mois béni de ramadan, le président a insisté sur l’importance d’un approvisionnement correct des marchés et d’une bonne organisation des célébrations sur l’ensemble du territoire national. Les ministères chargés de l’Intérieur, des Forces armées, des Transports et du Commerce ont été appelés à anticiper toute éventualité, afin d’assurer une Korité sereine et festive pour tous les Sénégalais.

Les marchés sénégalais connaissent généralement une forte demande en produits de première nécessité, durant cette période, ce qui peut engendrer des hausses de prix et des tensions dans l’approvisionnement. Le gouvernement s’est engagé à surveiller de près la situation afin de garantir des prix accessibles et une disponibilité constante des denrées alimentaires.

Hivernage 2025 : anticiper pour mieux gérer

L’un des points clés abordés lors de ce Conseil des ministres a été la gestion du prochain hivernage. Le président Faye a rappelé que la saison des pluies est souvent synonyme de défis majeurs, notamment les inondations qui touchent plusieurs localités du pays. Il a ainsi demandé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de lancer sans délai les opérations pré-hivernage, notamment le curage des ouvrages d’assainissement sous la supervision de l’Onas.

Un accent particulier a été mis sur les zones sensibles, notamment les départements de Keur Massar Sud et de Mbacké, où des travaux de prévention sont en cours pour limiter les dégâts causés par les crues. Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de coordonner ces actions avec les organismes régionaux de gestion des bassins fluviaux (OMVS et OMVG), afin d’intégrer les prévisions de risques de crues dans la stratégie nationale de prévention et de gestion des inondations.

Les défis économiques et sociaux : vers une approche systémique

Au-delà des urgences climatiques et festives, le Conseil des ministres a aussi été l’occasion d’aborder la question de la pauvreté et des inégalités sociales au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en avant la nécessité de repenser les stratégies de lutte contre la pauvreté, en mettant en place un cadre de concertation entre plusieurs ministères concernés.

Deux initiatives majeures ont été mises en avant : le Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (Progress) et le Programme des 1 000 coopératives solidaires (PCS). Ces projets visent à renforcer le tissu économique local et à réduire les inégalités, notamment en milieu rural où les taux de pauvreté restent préoccupants.

Un autre point sensible a été soulevé : la gestion de la période de soudure, une phase critique pour les populations rurales et les éleveurs. Le gouvernement s’engage à mettre en place des mesures d’urgence pour atténuer les effets de cette période difficile, notamment en assurant un accès équitable aux ressources alimentaires et aux services de base.

65 ans d’indépendance : valoriser l’histoire nationale et africaine

Alors que le Sénégal s’apprête à célébrer son 65e anniversaire le 4 avril 2025, le président Faye a insisté sur la nécessité de repenser la dénomination des infrastructures et espaces publics. Il a rappelé que ces lieux doivent refléter l’histoire du pays et du continent, en rendant hommage aux personnalités et événements marquants.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de renforcement de l’identité nationale et de promotion d’une mémoire collective ancrée dans les valeurs de souveraineté et d’intégration africaine. Le gouvernement sera ainsi amené à travailler sur un programme de valorisation du patrimoine historique et à revoir la nomenclature de certains espaces publics.

