El Hadj Sory Ibra Konté, menuisier de 45 ans, n’imaginait sûrement pas que sa visite sur la tombe de son père finirait par une arrestation pour trafic de drogue. Pourtant, c’est bien ce qui s’est passé en 2021, lorsqu’il a été interpellé par des agents qui le soupçonnaient de livrer de la cocaïne, de l’héroïne et du chanvre indien à des clients à Yoff.

Face aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar, l’accusé, El Hadj Sory Ibra Konté, a nié en bloc les accusations de trafic de drogue pour lesquelles il a fait face au juge. Il a raconté qu’après son recueillement au cimetière, des hommes en voiture l’ont arrêté, confisqué ses effets personnels et conduit de force dans une maison où ils lui auraient présenté un sachet de drogue en lui demandant le nom d’un certain ‘’Ndioss’’. ‘’Je ne le connais même pas’’, s’est-il défendu, insistant sur le fait qu’aucune drogue n’avait été retrouvée sur lui.

Mais pour l’accusation, les faits sont clairs. Les enquêteurs ont dit avoir filé Konté pendant plusieurs jours et constaté qu’il donnait rendez-vous à des clients pour leur fournir de la drogue. Ils ont affirmé aussi l’avoir conduit dans une chambre qu’il louait à Yoff Apecsy, où ils auraient découvert trois types de stupéfiants, du matériel électronique et 100 000 F CFA. Lors de son interrogatoire, Konté aurait d’abord reconnu ces éléments, citant un certain Abdou Salam comme son fournisseur, avant de tout nier en bloc une fois placé sous instruction.

Le parquet a plaidé la mauvaise foi de l’accusé et demandé 10 ans de réclusion criminelle pour trafic intérieur de drogue. Pour l’association de malfaiteurs, il a estimé que les preuves étaient insuffisantes. La défense, assurée par M aitres Djiby Seydi et Ibrahima Mbengue, a dénoncé une enquête bâclée. ‘’On l’a trouvé dehors, avec un portable, mais sans drogue sur lui. Qui peut prouver que la chambre lui appartenait vraiment ? On cherche à en faire un coupable à tout prix’’, a argumenté Me Mbengue, demandant purement et simplement l’acquittement.

Après délibération, la cour a finalement requalifié les faits et condamné El Hadj Sory Ibra Konté à trois ans de prison.

MAGUETTE NDAO