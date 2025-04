La majeure partie des musulmans de la capitale du Nord a célébré, lundi, la fête de la Korité. Les deux Rakaas ont été dirigés par l’imam ratib Cheikh Tidiane Diallo à la grande mosquée de Lodo, en présence des autorités locales et administratives. Une occasion qui a été saisie par l’imam Diallo pour rappeler les enseignements que les musulmans doivent tirer du mois de ramadan, avant de les inviter à une profonde foi en Allah (SWT).

Les fidèles musulmans de la vieille cité ont très tôt investi la grande mosquée du Nord et ses environs pour la prière de l'Aïd-El-Fitr dirigée par l’imam Cheikh Tidiane Diallo. Dans son sermon, il est longuement revenu sur les riches enseignements du mois béni du ramadan prodigués par Dieu et véhiculés par son messager Mouhamed (PSL).

‘’Si l’on ne retient rien de bien du ramadan, c’est parce qu’on est passé à côté de la plaque. Pendant le mois, il nous a été enseigné la dévotion, le partage, la solidarité, l’abstinence aux choses mondaines pour notre bien d’ici et d’ailleurs. Donc, nous devons continuer sur cette lancée pour éviter la colère de notre Seigneur. Même si le mois de ramadan est terminé, nous devons poursuivre les bienfaits parce qu’Allah est toujours là et nous observe. Continuons à nous entraider, à ne pas calomnier notre prochain et à être utiles pour que Dieu ait pitié de nous. Sinon la vie ici-bas sera toujours difficile’’, a soutenu l’imam Cheikh Diallo.

Pour lui, il faut revenir aux fondamentaux en évitant de plus privilégier le personnage que la personnalité et d’avoir une croyance sincère en Dieu. ‘’Actuellement, nous mettons aux oubliettes la volonté divine. Pourtant, on doit placer cette volonté divine à la première étape, pour qu'on puisse vivre dans la tranquillité d'esprit. Sinon, on ne cessera jamais de porter des jugements sur Massamba ou sur Mademba, tout en croyant que c'est lui qui est à l'origine de nos maux. Pour dire aux populations d’arrêter de se lamenter de la situation actuelle du pays. C'est le Coran qui nous invite à ne pas nous lamenter. Donc, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Il faut tenir compte de sa volonté. C’est ce qui fait la valeur de l'islam’’, a ajouté l’imam Diallo.

‘’Continuez les bienfaits du mois de ramadan’’

Avant d’inviter les musulmans à un dépassement de soi, mais également à une foi profonde pour pouvoir vivre tranquillement. Car ‘sans foi profonde, on ne peut rien établir. Il faut qu'il y ait cette foi. Si aujourd'hui on vit bien, c'est grâce à Dieu. Si c'est le contraire, c'est à cause également à Dieu. Il faut tout remettre entre ses mains. On dit souvent : faites ce que vous devez faire, advienne que pourra. C'est cela la réalité. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Tout n'est pas rose dans l'œuvre humaine. Il y a toujours des manquements par-ci et par-là. Donc, il faut tout remettre à Dieu’’, a conclu l’imam Cheikh Tidiane Diallo.

Venu accomplir la prière de la Korité à la grande mosquée de Lodo, le gouverneur de Saint-Louis s’est félicité du sermon de qualité, hautement instructif et fortement constructif de l’imam. En ce sens qu'il a tenu à rappeler les préceptes de l'islam, mais surtout les valeurs et vertus qui font le bon musulman. ‘’Il s'agit des principes de solidarité, de fraternité, de paix, d'amitié, d'humilité et de respect mutuel. J'estime que ce sont ces principes-là qui constituent le fondement de notre Nation et ce sont ces principes-là que nous devons promouvoir pour qu'on ait une nation solidaire, tournée vers l'avant et qui n'a de soucis que le bien-être du Sénégalais. Je voudrais donc saluer tout cela et appeler les uns et les autres à méditer la teneur de ce serment’’, a souligné Al Hassane Sall.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS