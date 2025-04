Les limiers du commissariat central de Saint Louis ont interpellé, il y a quelques jours, 14 individus lors d’échauffourées au marché ‘’Tendjiguène’’ de la vieille ville. À l'issue de leur période de garde à vue, tous, marchands ambulants et tabliers, ont été remis hier au Procureur près du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.

Les quatorze marchands ambulants et tabliers, arrêtés par les limiers du commissariat central de Saint-Louis, ont été déférés hier au parquet du Tribunal de Grande Instance. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, rassemblement illicite sur la voie publique, violences et voies de faits ayant entraîné des incapacités totales de travail (ITT) de sept jours, destruction et dégradation de biens publics.

Selon nos sources, il s'agit de D. Lo (âgé de 21 ans), M. Fall (âgé de 28 ans), P. Gueye (né en 1982), M. Gueye (âgé de 28 ans), A. Diallo (âgé de 33 ans), D. Mbengue (âgé de 22 ans), A. Fall (né en 1997), S. F. Diaw (né en 2003), M. A. Sow (âgé de 39 ans), El. Touré (âgé de 25 ans), C. Diaw (né en 1979), O. Ndao (né en 1994), O. Ndaw (né en 1989) et A. Mbengue (né en 1978).

Leur arrestation par les hommes de Mamadou L. Diallo, le patron de la police de cette partie du nord, le 26 mars dernier, faisait suite à des affrontements avec les agents municipaux de la ville.

En effet, ces marchands ambulants, qui squattaient l'avenue Macky Sall, avaient été déguerpis par la municipalité le 20 février dernier.

Ainsi, ce 26 mars, ils ont érigé des barricades sur cette avenue pour attaquer les agents municipaux chargés de contrôler l'occupation anarchique au niveau du marché, blessant certains d'entre eux. De plus, ils ont brûlé des pneus sur la route, érigé des barricades et jeté tout ce qu’ils avaient entre les mains aux agents municipaux. A ce jeu, ils ont caillassé deux véhicules : un pick-up et un camion de la municipalité.

Pour mettre fin à cette bagarre entre les deux entités, les éléments de la Brigade spéciale d’intervention (BSI) du commissariat central de Saint Louis ont été alertés. Ils se sont aussitôt déployés sur les lieux pour disperser les manifestants à coups de grenades lacrymogènes et ont libéré l'axe principal de l'avenue du président Macky Sall.

