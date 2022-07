Meer de Guédiawaye  

Loin des querelles politiciennes, positionnement et autre en cette veille de campagne électorale pour les prochaines joutes législatives, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER) de la commune de Wakhinane Nimzatt, dans le département de Guédiawaye, a organisé ses 72 heures de révision générale. C’était au profit des élèves en classe de terminale dans les matières comme la philosophie, l’histoire, la géographie et les sciences de la vie et la terre (SVT).

D’après le coordinateur du MEER, El Hadj Sylla, ils ont voulu organiser cette activité pour soutenir les élèves qui, en cette veille d’examen, ne savent pas comment réviser à cause de la pression, le stress. Avec les 72 heures de révision, renseigne-t-il, des professeurs qui ont blanchi sous le harnais dans les quatre matières ont donné des idées générales à des centaines de potaches qui ont pris part à cette rencontre. Présent lors de la cérémonie de clôture, le maire de cette commune, Racine Talla, a rappelé aux candidats l'importance capitale des études, surtout dans un environnement très difficile qu'est la banlieue.