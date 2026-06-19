La première journée de la Coupe du monde 2026 s’est achevée ce mercredi avec l’entrée en lice de la poule L et la victoire du Ghana, qui a donné un petit éclat aux premiers pas poussifs des représentants africains dans cette compétition.

La 23e édition de la Coupe du monde, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, a démarré timidement pour les dix sélections africaines. Celles-ci ont enregistré seulement deux victoires, pour quatre nuls et autant de défaites.

Côte d’Ivoire et Ghana victorieux

Les meilleurs résultats africains de la première journée sont à mettre au compte de la Côte d’Ivoire et du Ghana, qui ont réalisé une entrée en matière réussie. Les Éléphants ont obtenu la première victoire du continent en s’imposant face à l’Équateur (1-0), dimanche dernier au Lincoln Financial Field, à Philadelphie. Les hommes d’Emerse Faé ont arraché les trois points dans la dernière minute du temps réglementaire. C’est Amad Diallo, entré en jeu à la 56e minute (Touré), qui a délivré son équipe. Après douze ans d’absence, les Ivoiriens lancent idéalement leur Mondial.

Le Ghana a eu la même réussite lors de son entrée en lice dans le groupe L. Face à une équipe du Panama combative, les Black Stars ont dû y aller à l’usure. Après quatre-vingt-dix minutes d’un match terne, où les duels physiques ont pris le pas sur le jeu, les Ghanéens s’en sont remis à Caleb Yirenkyi, qui a libéré les siens dans les ultimes minutes du temps additionnel (90e +5, 1-0). Le Ghana se lance parfaitement dans le tournoi en occupant la deuxième place de la poule L, à égalité avec le leader, l’Angleterre.

Maroc, Égypte, RD Congo, Cap-Vert résistent

Même s’ils n’ont pas remporté leur premier match, le Maroc, l’Égypte, le Cap-Vert et la RD Congo peuvent obtenir un satisfécit. Face au Brésil, nation la plus titrée à la Coupe du monde (5 titres), les Lions de l’Atlas ont réalisé une prestation convaincante. Les finalistes de la dernière CAN ont ouvert le score à la 21e minute par Saibari. Malgré l’égalisation de Vinicius avant la pause (32e, 1-1), les hommes de Mohamed Ouahbi ont tenu tête à la Seleção pendant 90 minutes.

Quant aux Pharaons, ils ont fait douter la Belgique en menant au score pendant un bon bout de temps. Ayant ouvert la marque par Ahmed Ashour (20e, 0-1) en première période, les Égyptiens ont gardé l’avantage jusqu’à l’heure de jeu. Mais les hommes de Hossam Hassan se sont sabordés par un but contre son camp de Mohamed Hany (66e, 1-1), sous la pression de Lukaku.

La RD Congo effectuait son retour à la Coupe du monde, ce mercredi 17 juin, après 52 ans d’absence. Les Congolais faisaient face au Portugal, un candidat sérieux au titre. Les Léopards ont fait preuve de bravoure, malgré un début défavorable. Les Portugais ont pris l’avantage très tôt en trouvant le chemin des filets dès la sixième minute par Joao Neves. Malgré ce coup de froid, les hommes de Sébastien Desabre ont tenu et n’ont pas abdiqué. Leur ténacité sera récompensée en fin de première période. Sur un centre de Masuaku, Yoane Wyssa saute plus haut que la défense portugaise et envoie la balle au fond des filets (45e, 1-1). L’attaquant de Newcastle inscrit ainsi le premier but congolais en phase finale de Mondial. La RDC a tenu en échec le Portugal en seconde période.

L’exploit le plus retentissant a été réalisé par le Cap-Vert. Pour leur première participation à la Coupe du monde, les Requins bleus devaient faire face à l’ogre espagnol, parmi les grands favoris pour le titre. En dépit de leur statut de petit poucet de la poule H, les Cap-Verdiens ont résisté à l’armada de la Roja. Pendant quatre-vingt-dix minutes, les joueurs de Bubista ont subi les assauts de l’Espagne, mais n’ont pas cédé une seule fois. Impuissants, les Espagnols ont été contraints au nul (0-0). Le Cap-Vert obtient un point historique et envisage la suite de la compétition avec plus d’optimisme.

Afrique du Sud, Tunisie, Sénégal, Algérie tombent d’entrée

Les premiers pas de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Sénégal et de l’Algérie en Amérique du Nord ne sont pas concluants. Première équipe africaine à faire son apparition dans ce Mondial, les Bafana Bafana ont chuté face au Mexique, un des trois pays hôtes. Les protégés d’Hugo Bross ont raté leur retour à la compétition, après 14 ans d’absence. Ronwen Williams a très tôt cédé, d’abord face à Quinones (9e, 1-0), en première période, ensuite à Jimenez (67e, 2-0) en seconde période.

Quant à la Tunisie, elle a été balayée très rapidement par la Suède (5-1). Les Aigles de Carthage n’ont pas fait le poids devant les Suédois, qui ont fait le break dès la demi-heure de jeu en menant deux à zéro (7e Ayari, 30e Isak). Les Tunisiens ont réduit l’écart avant la pause par Omar Rekik (43e, 2-1). Ce but n’a pas refroidi les ardeurs suédoises. Après seulement 14 minutes de la reprise, la Suède a creusé l’écart par Gyokeres (59e, 3-1). Svanberg a alourdi l’addition (84e, 4-1), avant qu’Ayari n’enfonce le clou par son doublé (90e +6, 5-1). Cette défaite n’a pas été du goût des dirigeants tunisiens, qui ont viré Sabri Lamouchi du banc. L’ancien international français a été remplacé par Hervé Renard, qui aura pour périlleuse mission de remettre l’équipe sur les rails.

Le Sénégal et l’Algérie sont également passés à la trappe face, respectivement, à la France (3-1) et à l’Argentine (3-0), les finalistes de la dernière édition. Après une première période solide, les Lions se sont complètement délités après la pause. Subissant les offensives des Bleus, les hommes de Pape Thiaw ont pris une gifle en concédant trois buts en trente minutes. Le but record d’Ibrahim Mbaye, faisant partie des quatre plus jeunes buteurs dans un Mondial, survient comme un petit lot de consolation. L’Algérie, elle, n’a pas tenu devant l’Albiceleste portée par Lionel Messi, auteur d’un triplé (17e, 60e, 76e).

Un satisfecit, malgré des chiffres étriqués

Au-delà des résultats, les prestations des équipes africaines ont suscité de l’admiration chez les acteurs et observateurs. Sur certaines affiches, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau des formations africaines. C’est le cas entre l’Espagne et le Cap-Vert, la RD Congo et le Portugal. Mais à la fin de la rencontre, ces équipes ont déjoué les pronostics en réalisant des prestations remarquables.

Interrogé sur les exploits créés par ces sélections africaines, Pape Thiaw a rejeté l’idée d’une quelconque surprise et apprécie ces réalisations comme le résultat du progrès du football sur le continent. « On l'a montré, notre dernière CAN a montré que le niveau a été très élevé. Et c'était une CAN très suivie. Et je pense que si le niveau n'était pas élevé, cette CAN ne serait pas comme ça », a soutenu le coach des Lions.

Il faut aussi nuancer les mauvais résultats en soulignant que presque toutes ces formations africaines ont joué leur première journée contre les favoris de leurs groupes respectifs. Normalement, les prochaines rencontres devraient être plus abordables pour les Africains qui peuvent grandement jouer la qualification pour la phase à élimination directe. Déjà l’Afrique du Sud, nettement battue en ouverture du Mondial par le Mexique, a pris un point, hier contre la République Tchèque. Si elle gagne son dernier match de poule, elle va s’ouvrir les portes des 16e de finales.

Néanmoins, durant ce premier acte de la Coupe du monde 2026, les chiffres des équipes africaines ne sont pas fameux. Au plan offensif, les dix équipes ont inscrit 7 buts, soit 0,7 réalisation par équipe. Aucune équipe n’a inscrit plus d’un but. Défensivement, les différentes charnières se sont comportées de manière disparate, pour un total de 16 buts encaissés. Le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont réalisé des clean sheets. Alors que la Tunisie, avec cinq buts encaissés, est la plus faible défense, suivie du Sénégal et de l’Algérie, qui en ont pris trois chacun.

LOUIS GEORGES DIATTA