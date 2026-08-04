Déterminés à faire partir Gianni Infantino de la présidence de la FIFA, ses opposants envisagent de paralyser l’instance et d’organiser leurs propres compétitions internationales si le dirigeant suisso-italien reste en poste, selon la presse anglaise.

La gronde contre Gianni Infantino est en train de prendre une toute nouvelle dimension. Alors que le président de la FIFA tente de briguer un quatrième mandat, plusieurs fédérations et confédérations ont décidé de lui retirer leur confiance après la polémique provoquée par le FIFA Forward Enterprises. Ce projet avait pour but de vendre à des investisseurs privés une participation dans les compétitions organisées par l’instance gérante du football mondial. Une initiative perçue comme une tentative de « brader » la Coupe du Monde et qui n’a pas tardé à faire réagir.

De l’UEFA à la CONCACAF, en passant par plusieurs fédérations, de nombreuses entités ont annoncé ne pas soutenir le projet d’Infantino, contraint de faire machine arrière. Mais visiblement les adversaires d’Infantino comptent aller beaucoup plus loin, à en croire la presse britannique. Selon les informations du Times, ils seraient prêts à boycotter les tournois de la FIFA et à lancer de nouvelles compétitions internationales en parallèle si Gianni Infantino refusait de quitter ses fonctions. Une stratégie ayant pour mission de priver la Fédération internationale de football de ses principales sélections, de ses revenus et de sa légitimité sportive.