Les sélections nationales du Sénégal des moins de 18 ans, garçons et filles, ont rallié Abidjan pour l’Afrobasket 2026 de leur catégorie. Les Lionceaux et les Lioncelles nourrissent de grandes ambitions dans ces deux compétitions.

L’Afrobasket U18 en filles et garçons démarre, ce mercredi 5 août, à Abidjan. Champion d’Afrique dans les deux catégories, le Mali va remettre en jeu ses deux titres. Cette année, le Sénégal a engagé ses sélections masculine et féminine des moins de 18 ans.

Les Lionceaux visent le graal

L’Arobasket U18 masculin servira de qualification à la Coupe du Monde de basketball U19 FIBA 2027 à Pardubice, en Tchéquie. Le vainqueur et le finaliste de cette compétition se qualifieront directement.

L’équipe masculine U18 a échoué au pied du podium lors de la précédente édition, en 2024. Médaillés de bronze à Pretoria, en Afrique du Sud, les Lionceaux visent le titre continental à Abidjan. Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie du Rwanda, de la Tunisie et du Cameroun. Ils vont entrer en lice ce 6 août face aux Rwandais, vainqueurs des éliminatoires de la Zone 5, avant d’affronter la Tunisie, vainqueur des éliminatoires de la Zone 1, deux jours après (le 8 août). Les Sénégalais boucleront leur phase de poules par le choc contre les Camerounais, vice-champions d’Afrique en 2024, le 10 août.

Sélectionneur national des U18, Mohamed Sène vise le trophée continental. ‘’On veut retourner à la Coupe du monde et pour cela, on doit faire partie des deux premiers du tournoi. Mais on ne va pas s’en tenir là, on va essayer de remporter le trophée’’, a indiqué le coach. Il s’est dit satisfait de la préparation de son équipe et a salué l’engagement de ses joueurs. ‘’On va y aller avec envie et détermination.’’

Les Lioncelles veulent réussir leur comeback

Tout comme les garçons, les filles joueront la qualification à la Coupe du Monde féminine de basketball U19 FIBA 2027 en Chine. Ce sont les deux finalistes du tournoi qui représenteront l’Afrique.

Après six ans d’absence sur la scène continentale, les U18 sénégalaises sont de retour. Le Sénégal a raté les éditions 2022 et 2026 de l’Afrobasket des moins de 18 ans. Lors de leur dernière apparition dans cette compétition, les Lioncelles avaient terminé à la troisième place, en 2020 au Caire (Egypte).

Le Sénégal est logé dans la poule C, où il retrouvera le Cameroun, la Tunisie et le Nigeria. Les Sénégalaises vont ouvrir le bal, le 5 août, en affrontant le Cameroun, médaillé de bronze en 2024. Elles vont enchaîner, deux jours après, le 7 août, contre la Tunisie, avant de conclure la phase de groupes, le 9 août, face au Nigeria, vice-champion d’Afrique en 2024.

Malgré ces années d’absence et le niveau assez relevé de sa poule, le Sénégal ne manque pas d’ambition. Le sélectionneur national, Malick Diop est confiant. Après avoir réussi la prouesse de détrôner l’ASC Ville de Dakar en décrochant le titre de champion du Sénégal du National 1 féminin, l'entraîneur du Guédiawaye Basket-ball Academy (GBA) vise un autre exploit avec les Lioncelles. ‘’On ira chercher la coupe inchallah. Atteindre les demi-finales, c’est une prouesse, mais aller chercher la coupe et se qualifier à la Coupe du monde, c’est autre chose. On fera de notre mieux pour amener le Sénégal très haut’’, a-t-il déclaré. Le technicien mise sur l’engagement de ses joueuses. ‘’Les filles sont motivées et galvanisées.’’

LOUIS GEORGES DIATTA