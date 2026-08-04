Pour sa dernière sortie en phase de poule, le Sénégal a fait match nul face au Maroc (0-0), ce lundi. Ce point du nul n’a malheureusement pas suffit à sauver les Lionnes de l’élimination. Les protégées de Mame Moussa Cissé ne verront pas les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026. Avec quatre points au compteur, elles sont classées à la troisième, derrière le Maroc (1e, 7 pts) et l’Algérie (2e, 6 pts), qui sont qualifiés pour la suite de la compétition.

Les Sénégalaises peuvent remercier leur portière, Adji Ndiaye, qui a été énorme durant ce match, avec un penalty arrêté sur le penalty de Mrabet Yasmin (69e). Après deux quarts de finale consécutives, Korka Fall et ses coéquipières espéraient briser le plafond de verre et atteindre au moins le dernier carré. Mais l’aventure s’arrête prématurément dès le premier tour. Elles vont nourrir de grands regrets, surtout avec leur entrée en lice complètement ratée face à l’Algérie (2-0).