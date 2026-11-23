Après le nul arraché face à la Croatie (1-1), les Lionceaux n'ont plus le choix. Il leur faut la victoire ce lundi contre Cuba pour rester en course pour le second tour. Lamine Sané, qui annonce des changements, refuse tout relâchement face à une équipe cubaine elle aussi dos au mur.

La victoire s’impose pour les Lionceaux pour une place au second tour de la Coupe du monde des moins de 17 ans, au Qatar. Après le nul face à la Croatie (1-1), les protégés de Lamine Sané visent les trois points face à Cuba, ce lundi, en match comptant pour la deuxième journée de la poule F, dominée par le Tadjikistan (1er, 3 pts). Battus lors de leur première sortie, les Cubains chercheront également à se relancer pour éviter une élimination prématurée.

Malgré le nul arraché face à la Croatie (1-1) à dix contre onze, le sélectionneur des Lionceaux attend une tout autre copie de ses joueurs. « Même si on a pris un bon point, je n'en suis pas satisfait parce que je sais comment on a préparé cette Coupe du monde », avait-il lancé vendredi, au micro de la FIFA, après le match nul contre la Croatie.

Face à Cuba, les joueurs sénégalais doivent rester concentrés dès les premières minutes de la rencontre et éviter de prendre un but matinal qui chamboulerait leur plan. Cela passera par une bonne défense et une attaque efficace. Certains changements s’imposent également, en commençant par le gardien de but. Préféré à Assane Sarr, relégué sur le banc, Baba Camara n’a pas donné totale satisfaction. Le milieu de terrain également devrait subir quelques retouches pour apporter plus de densité et de fluidité dans le jeu des Lionceaux.

Lamine Sané : « On ne va pas prendre à la légère cette équipe de Cuba »

Le technicien sénégalais a affiché sa détermination de prendre les trois points pour se rapprocher des phases finales. « Sur le retour de l'analyse de notre match contre la Croatie, on est en train de voir par rapport à Cuba, pour voir un peu leurs aspects, leurs atouts et leurs faiblesses. Et on va mettre en pratique dès demain et essayer d'élaborer un plan comme on a l'habitude de le faire », a expliqué Lamine Sané.

L’entraîneur ne veut pas brûler les étapes. S'il pense déjà au Tadjikistan, dernier adversaire et actuel leader de la poule, il préfère se concentrer sur Cuba. « Pour le Tadjikistan, on va attendre le deuxième match parce que peut-être que l'équipe va être modifiée, peut-être que l'équipe va changer de plan. Donc on va essayer d'avoir tous les plans possibles pour pouvoir entamer ce match-là. »

Mais le message est clair pour Sané, il n’est pas question de sous-estimer les Cubains, battus 5-3 par le Tadjikistan lors de la première journée. « On va se focaliser d'abord sur Cuba qui est notre adversaire et on ne va pas prendre à la légère cette équipe de Cuba parce que ça peut nous permettre aussi de prendre trois points et de se qualifier pour les phases finales », a-t-il insisté.

Le sélectionneur a également mis l'accent sur la récupération, facteur clé dans un tournoi qui s'enchaîne tous les trois jours. « Tout d'abord, la récupération est un facteur très important pour la suite de la compétition. On sait que les joueurs auront besoin de fraîcheur pour le match de Cuba. Puis ensuite, par rapport à ça, on fait beaucoup de récupération active. Des courses, je donne l'exemple des haies, de la motricité pour pouvoir ensuite être en forme pour Cuba. »

Privés d'Abdou Diallo, suspendu, les champions d'Afrique devront montrer un tout autre visage que face à la Croatie pour décrocher leur première victoire au Qatar.

LOUIS GEORGES DIATTA