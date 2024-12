Moussa Diop incarne l’espoir d’une nouvelle ère politique à Saint-Louis. Porté par une vision innovante et des convictions solides, cet assistant social, doctorant en gestion de projets et paludologue certifié, aspire à transformer la ville tricentenaire. Entre promotion de l’agriculture, justice sociale et transparence, il ambitionne de révolutionner la gestion locale et de bâtir un avenir prometteur pour sa région.

‘’Mansour Faye et Aba Mbaye, c'est le passé simple et le passé composé de la politique à Saint-Louis. Aba, c'est un jeune vieux. Il a déjà fait ses preuves à Saint-Louis ; on connaît maintenant ses limites’’, sourit Moussa Diop. Place aux jeunes ! Qui de mieux que lui pour construire le présent et préparer le futur ? Plus jeune candidat à la mairie de Saint-Louis, lors des dernières Locales, il avait déjà créé la surprise en figurant dans le peloton de tête. Tenace sans être agressif, il a su faire face à l’époque à l’ouragan Mansour Faye. S’il a pu réussir brillamment et s’imposer à Saint-Louis, c’est grâce à son approche. Comme certains de cette nouvelle vague de politiques, Moussa Diop ne fait pas de la politique un métier.

Assistant social de base, il est diplômé en management de la santé et est actuellement doctorant en gestion des projets. Il est fonctionnaire au ministère de la Santé et a travaillé aussi dans les organisations internationales œuvrant dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre le paludisme. Il est d’ailleurs un paludologue certifié. C’est son expérience en tant que professionnel qui l’a motivé à entrer en politique.

En effet, au cours de ses voyages à l’intérieur du pays, il a été confronté à l’iniquité territoriale. ‘’En parcourant les villages éloignés du Sénégal, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités. Au plan national, l'accès aux soins est vraiment un luxe chez certains, alors que c'est très accessible pour d'autres’’, a dit Moussa Diop, non sans évoquer la problématique de l'accès à l'eau, à l'électricité et l'absence de pistes ou de routes qui relient des villages. ‘’Il m'est arrivé de voir des gens passer plus de 24 heures pour quitter leur village et rejoindre un poste de santé. Il m'est arrivé aussi de voir des personnes mourir en cours de route ou bien même accoucher en cours de route sur une charrette, parce qu'elles devaient rejoindre un poste de santé situé à 50 km sur des pistes très accidentées’’, a-t-il confié. Il ne voulait plus être simple observateur. Il s’est dit qu’il devait entrer en politique pour contribuer à faire changer les choses.

‘’Il faut vraiment qu'on s'engage en politique pour occuper des postes de responsabilité politique pour pouvoir prendre des décisions politiques pour améliorer le quotidien des personnes’’, a-t-il dit, déplorant le manque de solutions concrètes et d'engagement honnête de la part des dirigeants pendant tout ce temps. ‘’Le diagnostic qu'on avait fait, c'était que tous les problèmes résultaient des comportements des politiciens qui nous dirigeaient. C'étaient des problèmes politiques ; il fallait apporter des réponses politiques’’, a estimé Moussa Diop.

Parcours en politique

Ainsi, M. Diop s'est officiellement engagé en politique en 2018, mettant en place un parti dénommé Sénégal Debout. Il a participé à l’élection présidentielle de 2019, sous la bannière de la coalition Idy2019. ‘’C'était vraiment pour côtoyer les ténors de la politique au Sénégal et apprendre avec eux. C'était la plus grande coalition’’, a-t-il expliqué. Des leçons apprises, il a mis en place une coalition au niveau de Saint-Louis. Appelée Action 2022, cette dernière regroupait la majeure partie des acteurs politiques locaux aspirant à un changement à la tête de la commune, a-t-il expliqué. Ses pairs ont porté leur choix sur lui et il a été désigné tête de liste pour briguer la mairie de la capitale du Nord.

Plus tard, il a fait la rencontre d'autres jeunes au niveau national à travers la plateforme Jeune Maire. C’est ainsi que la coalition Gox Yu Bes a été mise sur pied. Une coalition nationale avec 55 candidats aux élections locales de 2022. Elle a remporté cinq communes.

Il est également membre fondateur de la coalition Aar Sénégal, lors des Législatives de 2022. Dans ce cadre, il a été leur tête de liste dans le département de Saint-Louis. Ensuite, le parti Sénégal Debout s’est reconstitué. Lors de la Présidentielle de 2024, il s'engage, avec la Coalition Diomaye Président, aux côtés de Pastef/Les patriotes. ‘’Nous avons battu campagne et gagné ces élections-là. Et logiquement, nous avons continué de soutenir ce nouveau régime, avec une confirmation de notre ancrage dans la mouvance présidentielle. Lors des élections législatives, nous avons soutenu la liste Pastef, qui a aussi remporté ces élections’’, a-t-il expliqué.

Régénération de la classe politique

Moussa Diop est certes pour le renouvellement de la classe politique, mais a du respect pour ses aînés. Il dit s'inspirer de l’ensemble des personnalités politiques qui ont marqué Saint-Louis et le Sénégal globalement. ‘’Je tire de chacun quelque chose, ce qui fait aujourd'hui la somme des influences qui font ma personnalité politique. Je considère que chacun avait quelque chose à offrir et mon rôle était de prendre le meilleur de chacun’’, a-t-il confié.

Il a ainsi cité Alioune Badara Cissé. Pour lui, ce dernier est, par essence, la personne qui aurait déclenché son engagement politique, suite à une longue discussion qu’ils ont eue dans son bureau, à la médiature, sur Saint-Louis et les enjeux. ‘’J’avoue que c'est ce jour-là que je me suis décidé à me lancer en politique. Il est un modèle pour moi’’. De grands hommes politiques, la ville tricentenaire en a connu. Mais il y en a de moins en moins. Moussa Diop parle d’ailleurs de ‘’désert politique’’ dans cette contrée du pays. ‘’Saint-Louis qui, naguère, avait six à huit ministres parfois dans le gouvernement, qui avait une multitude de DG, aujourd'hui, se retrouve avec quatre ou cinq DG simplement’’, se désole-t-il. Et d’ajouter : ‘’C'est aujourd'hui l'ère de la relève à Saint-Louis. Tout est à reconstruire sur le plan politique, surtout quand nous savons que les derniers instants de Benno Bokk Yaakaar à Saint-Louis étaient cristallisés autour d'un seul homme.’’

Ainsi, à en croire M. Diop, il y a nécessité de rebâtir de nouveaux parcours de leadership. Pour lui, il est impératif d’avoir d'autres offres politiques, d’autant plus qu’à Saint-Louis, il y a des défis liés aux changements climatiques, à la gestion des ressources naturelles, etc. ‘’Les défis, c'est d'assurer cette transition politique avec des offres qui enchantent la population, mais surtout qui répondent à leurs préoccupations. Ils relèvent de transparence, de l’innovation dans l'offre, mais surtout c'est des défis d'équité et de justice sociale dans la gouvernance’’, a-t-il soutenu.

D’ailleurs, en attendant d’être le premier magistrat de la ville, Moussa Diop a commencé à participer, à sa manière, au développement de Saint-Louis. Il a commencé à mettre en exécution certains points de son programme surtout ceux relatifs à l’employabilité des jeunes. En effet, il s’est installé à Saint-Louis juste après les élections locales pour mieux superviser ses activités. Ce qui lui a permis de mettre en place un vaste dispositif d’animation et de développement de l’écosystème entrepreneurial à Saint-Louis constitué d’un incubateur de startup, d’un cabinet de formation professionnelle, d’aide et d’accompagnement aux entreprises. Tout cela a été possible grâce à l’appui de partenaires au développement qu’il a pu lui-même aller chercher.

Les prochaines élections locales

Aspirant à devenir maire de Saint-Louis, en vue de rénover et surtout de révolutionner la gestion locale, il a déjà annoncé sa candidature. ‘’Aujourd'hui, notre aspiration, c'est d'impacter le niveau local. Nous voulons gagner ces élections municipales à venir afin d’initier les réformes nécessaires’’, soutient Moussa Diop. Il est bien armé pour cela, en termes d’idées. Souhaitant se positionner en tant que bâtisseur, il est porteur d'un projet appelé ‘’20 priorités, 22 engagements pour un Saint-Louis nouveau’’. Confiant, il clame : “A part nous aujourd'hui, je ne vois pas d'autres offres politiques à Saint-Louis qui seraient intéressantes et qui pourraient rassurer les Saint-Louisiens.’’ Moussa Diop se démarque des autres. Au-delà de la question méthodologique, il mise sur l’innovation dans le débat politique. Pour lui, au niveau de la vieille ville classée patrimoine historique mondial, cette innovation est basée sur les aspirations profondes de renaissance. ‘’Quand j'ai décidé d'entrer en politique, c'était pour apporter du sang neuf, proposer une nouvelle offre politique’’, a-t-il indiqué.

Voter en fonction des programmes

A Saint-Louis, les activités les plus mises en avant sont la pêche, l’exploitation du gaz et du pétrole. On parle moins d'agriculture et d'élevage. Cependant, Moussa Diop souligne l’importance de l'agriculture dans la région de Saint-Louis. ‘’Nous avons récemment collaboré avec des partenaires pour mener une étude sur les secteurs porteurs à Saint-Louis. À la surprise générale, l'agriculture s'est révélée être le secteur clé pour la région’’, a-t-il indiqué. ‘’ Nous nous sommes déjà fortement orientés vers cette activité. À travers notre incubateur, nous formons des jeunes dans ce domaine. Une cohorte de 180 personnes est en formation, répartie sur l'ensemble de la chaîne de valeur’’. Une ferme pédagogique nommée Agrobase aménagée sur deux hectares a été mise en place dans ce sens. Sur le long terme, il prévoit d’étendre la ferme sur 7 hectares.

Dans cette volonté de stimuler les activités dans le domaine agricole, M. Diop envisage de mettre l’accent sur l'intercommunalité pour permettre une gestion équilibrée et optimisée. ‘’Nous avons une longueur d'avance sur les autres, car nous avons déjà franchi l'étape de la candidature de notoriété lors des précédentes élections. Cette fois-ci, nous sommes dans une phase de confirmation. Tous les jeunes qui nous rejoindront sur le terrain s'inscriront dans cette dynamique de recherche de notoriété. Ils devront d'abord faire leurs preuves’’. Moussa Diop invite les jeunes politiciens et les femmes, dont celles de Pikine de la région de Saint-Louis, à le rejoindre sur le terrain, contribuant à enrichir l'offre. ‘’Je vois qu'ils sont en train de faire un travail formidable. Je les encourage, mais ils ont encore du chemin à faire’, a-t-il dit.

Parlant de la concurrence pour les prochains Locales, il soutient que tout candidat devra essayer de convaincre l’électorat qu’il partage avec les autres. ‘’Saint-Louis, au-delà de l'offre politique, votera pour consolider ce qui a déjà été amorcé : un changement fondamental. Et pour cela, je pense que tout se joue sur les programmes. Les électeurs sont désormais sensibilisés aux enjeux du vote et, lors des précédentes élections, ils ont été habitués à voter en fonction des propositions concrètes’’, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en ajoutant : ‘’Je me souviens, et cela prête à sourire, lorsque Mansour a dû s'efforcer de produire un programme, il nous a finalement présenté un bilan. C'était intéressant de voir qu'il s'était senti obligé de le faire. Cela montre qu'il ne s'agit plus uniquement de partis politiques ou d'affiliations idéologiques, mais bien de la qualité des offres politiques présentées.’’

BABACAR SY SEYE