Un autre désistement dans les rangs de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). C’est celui de Moussa Tine, d’après emedia. Le leader de l’Alliance démocratique/Pencoo l’a notifié au mandataire national de Yaw, Déthié Fall.

Lors de sa déclaration d’hier mardi, Ousmane Sonko, sans le nommer, faisait référence à lui. Le leader du parti Pastef déclarait : ‘’Un tel leader, je n’ai rien contre lui, au contraire, j’ai beaucoup d’admiration pour lui, mais il ne doit pas être sur la liste nationale, parce que n’étant pas d’accord sur nos investitures aux élections locales, il avait décidé d’aller sous une autre bannière.

C’est après qu’il est revenu dans la coalition.’’ Cette sortie de Sonko n’a surement pas plu à l’ancien député. Même s’il reste dans Yaw, Moussa Tine dit souhaiter que son nom soit retiré sur la liste nationale. ‘’À monsieur Dethié Fall, mandataire de la liste Yewwi Askan Wi. Par la présente, je désiste à ma candidature à la 21e place de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi aux élections législatives du 31 juillet 2022. J’espère que le Conseil constitutionnel nous suivra et autorisera mon retrait conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale.

En tout état de cause, toutes les conséquences utiles pourront à tout moment être tirées de ma décision’’, a-t-il écrit. Et de poursuivre : ‘’Je reste membre de la coalition avec le plus ferme engagement à la victoire au soir du 31 juillet.’’