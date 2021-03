Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars, des opérations de nettoyage ont commencé dans les principales artères de la ville de Dakar, suite aux derniers évènements qui ont secoué le pays, renseigne un communiqué du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Ce sont des opérations de désencombrement et de nettoiement qui ont consisté à enlever des épaves de véhicules calcinés, les troncs d’arbres, les grosses pierres et tous les débris qui jonchaient la voie publique’’, informe-t-on.

Ainsi, ce sont, entre autres, ‘’13 véhicules calcinés qui ont été enlevés ainsi que 53 poteaux de lampadaire du long de la route des Niayes aux Parcelles-Assainies. Aussi, une vingtaine de kiosques renversés aux abords de la chaussée ont été dégagés, de même que des gravats’’, lit-on dans la note. Aussi, ‘’ces opérations ont été menées dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque par la Direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DGCVHP), en parfaite synergie avec l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG). Et elles vont se poursuivre dans les prochains jours sur l’ensemble du territoire national, afin de permettre une libre circulation des personnes et des biens’’.

...Il est également indiqué dans le communiqué que le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a pu constater, lors d’une visite de terrain dans certains quartiers de Dakar qui ont été impactés par les récentes manifestations, les lieux nettoyés. Par ailleurs, assure le directeur général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) Abdou Bâ, ‘’tous les artères et carrefours qui ont connu les stigmates des violences seront remis à neuf, de même que les commerces et magasins mis à sac’’.