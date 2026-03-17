Je veux saluer avec admiration l’audace du gouvernement sénégalais. Oser renégocier certains contrats miniers et pétroliers — des accords qui, pendant trop longtemps, ont été défavorables à notre peuple — est un acte courageux et nécessaire.

La souveraineté ne se limite pas aux discours. Elle commence par la maîtrise de ce qui nous appartient : notre or, notre pétrole, notre gaz, nos minerais. Pendant des décennies, ces richesses ont servi d’abord d’autres continents, pendant que nos populations vivaient avec beaucoup trop peu. Il est temps que cela change.

Soyons honnêtes : certains dirigeants ont cru que garder le pouvoir passait par la satisfaction des intérêts des puissances étrangères, en leur ouvrant l’accès à nos ressources. Mais le pouvoir, lorsqu’il est utilisé pour plaire aux autres, finit toujours par trahir le peuple. L’histoire l’a montré.

Aujourd’hui, nous devons tourner la page des complexes et reprendre notre destin en main. Ce ne sera pas facile, et personne ne le prétend. Cela demandera des sacrifices, de la résilience, et surtout une gouvernance responsable : moins de privilèges pour nos dirigeants, plus de rigueur dans la gestion de nos États, plus de sérieux dans le travail au service des populations.

Après plus de 60 ans d’indépendance, il est temps de regarder notre histoire avec lucidité. Nous n’avons pas toujours avancé comme nous aurions dû. Parfois nous avons stagné. Parfois même, nous avons reculé. Mais rien n’est irréversible.

L’Afrique a tout ce qu’il faut : la jeunesse, l’énergie, l’intelligence et les ressources pour devenir un acteur majeur du monde de demain. Pour y parvenir, il nous faut renforcer nos partenariats Sud-Sud et construire une véritable coopération entre nations du Sud.

Parce que l’indépendance politique sans souveraineté économique n’est qu’une illusion.

Un peuple qui ne contrôle pas ses ressources ne contrôle pas son destin.

Moustapha BA

Président Aide-International

Président d’honneur de l’ONG-OCD Fédéralitude-Suisse

E-mail : contact@aide.international