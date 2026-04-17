L’incident récemment survenu lors d’une cérémonie officielle, opposant un représentant de l’État à des députés de la Nation, rappelle avec acuité la nécessité de revisiter, avec sang‑froid et rigueur, les règles du protocole républicain. Au‑delà du fait divers, c’est le rapport entre les pouvoirs publics, la symbolique de l’État et les exigences de la courtoisie républicaine qui se trouvent interrogés.

Le protocole applicable aux cérémonies publiques au Sénégal est fixé par le décret n°99‑252 du 19 mars 1999 fixant l’ordre de préséance des corps et des autorités aux cérémonies publiques, pris sur le rapport du Premier ministre et publié au Journal officiel. Ce texte dispose, en son article premier, que lorsque les corps et autorités sont convoqués ensemble par un acte du Gouvernement à des cérémonies publiques, ils y prennent rang suivant un ordre de préséance précisément déterminé, selon qu’il s’agit de cérémonies tenues à Dakar, dans les régions ou dans les départements.

À Dakar, le décret énumère, dans un ordre strict, les plus hautes autorités de l’État : le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat lorsque cette institution existe, le Premier ministre, le Président du Conseil économique et social, le Président du Conseil constitutionnel, le Gouvernement et le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, puis l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Médiateur de la République, le Président de l’Observatoire national des élections, le Président du Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion, le Secrétaire général du Gouvernement et des Services présidentiels, les plus hautes autorités militaires, universitaires, judiciaires, administratives et locales, ainsi que les délégations de la Présidence de la République et des ministères. Cette liste, particulièrement détaillée, consacre un ordre objectif de préséance, qui ne se confond ni avec une hiérarchie d’honneur purement mondaine ni avec une supériorité personnelle.

Dans les régions, l’article correspondant du décret place en tête le Gouverneur de région, accompagné de ses adjoints et du Préfet du département dans lequel se déroule la cérémonie, puis les députés, les sénateurs, les membres du Conseil régional, les préfets, les sous‑préfets, le maire de la commune où se tient l’événement, et, à leur suite, l’ensemble des responsables judiciaires, académiques, économiques, sociaux et administratifs de la circonscription. Dans les départements, la même logique est déclinée en mettant en tête le Préfet, représentant de l’État, suivi notamment des députés de la région, des sénateurs, du président du Conseil régional, des sous‑préfets, du maire de la commune concernée, puis des chefs de juridictions, des autorités militaires, des services déconcentrés et des corps professionnels. Ainsi, le décret 99‑252 ne procède pas par intuition politique ou par coutume variable : il institue un cadre normatif clair, opposable à tous.

Il importe dès lors de rappeler la mission et la qualité d’appartenance des principaux acteurs concernés. Le Préfet, en tant que représentant de l’État et dépositaire de l’autorité du Président de la République dans le département, est chargé d’assurer l’ordre public, la continuité de l’État et la bonne tenue des cérémonies officielles. Les députés sont, pour leur part, les représentants élus de la Nation, détenteurs d’un mandat parlementaire qui les place au cœur de l’expression de la souveraineté populaire. Les élus territoriaux (maires, présidents de conseils départementaux, conseillers municipaux et territoriaux) sont, eux, les incarnations de la démocratie de proximité, au plus près des besoins concrets des populations. L’un et les autres n’agissent pas en leur nom propre, mais au nom d’institutions dont le décret fixe la place relative dans l’espace symbolique de la cérémonie.

La préséance ainsi définie par le texte ne saurait être interprétée comme un privilège personnel ni comme un instrument de domination, mais comme un agencement fonctionnel des pouvoirs publics. Se lever lors de l’entrée d’une autorité, marquer un temps de recueillement, se découvrir devant l’hymne national ou le drapeau ne relève pas d’une soumission individuelle, mais de la courtoisie républicaine qui exprime le respect dû à l’institution incarnée, qu’il s’agisse de l’Exécutif, du Législatif, du Judiciaire, des collectivités territoriales ou des autorités administratives indépendantes. La République se nourrit autant de textes juridiques que de gestes symboliques ; elle vit à la fois de droit positif et de civilité partagée.

Pour autant, plus de deux décennies après la signature du décret n°99‑252, une réflexion s’impose sur la valorisation du statut des élus territoriaux, en particulier lors des cérémonies organisées dans leur propre commune ou leur collectivité. L’approfondissement de la décentralisation, le renforcement des compétences locales, le poids croissant des politiques publiques portées par les collectivités invitent à reconnaître davantage, dans la préséance protocolaire, le rôle stratégique des maires et des présidents de département, sans remettre en cause la place du représentant de l’État. On peut ainsi envisager, dans l’esprit du texte de 1999, des ajustements ou des clarifications qui affirment plus nettement la centralité du maire dans les cérémonies tenues sur le territoire communal, tout en préservant le rang du Préfet comme garant de l’unité de l’État.

Une telle évolution ne viserait pas à opposer élus locaux et représentants de l’État, mais à harmoniser la grammaire protocolaire avec la réalité contemporaine de la gouvernance territoriale. Donner une visibilité renforcée aux élus territoriaux dans les cérémonies de leur commune, c’est reconnaître la légitimité issue du suffrage local, encourager la participation citoyenne et consolider le sentiment d’appartenance des populations à leurs institutions de proximité. À terme, une mise à jour concertée du décret, ou à tout le moins des instructions interprétatives claires, pourrait permettre de mieux articuler la préséance entre l’État et les collectivités, afin que chacun soit honoré selon sa fonction et son ancrage, et que nul ne se sente relégué sur sa propre terre.

Dans les événements où se trouvent réunies des autorités de rangs différents et relevant de pouvoirs distincts, l’application du décret n°99‑252 exige à la fois fidélité au texte et esprit de mesure. Il revient aux services compétents (protocole d’État, gouverneurs, préfets, autorités parlementaires et locales) de préparer en amont l’organisation des tribunes, l’ordre d’arrivée, les modalités d’accueil et de salutation, de manière à prévenir toute incompréhension ou humiliation ressentie. Le recours à la force, à l’invective ou à la menace pour imposer un geste de respect heurte l’esprit même du protocole, qui doit être le langage discret de l’harmonie institutionnelle, et non le théâtre d’affrontements d’ego.

Le rappel serein du décret n°99‑252 du 19 mars 1999 doit donc être l’occasion d’une pédagogie républicaine : pédagogie envers les serviteurs de l’État, afin qu’ils maîtrisent les textes et leurs implications pratiques ; pédagogie envers les élus nationaux et territoriaux, afin que chacun perçoive que la dignité de sa fonction est d’autant mieux assurée que celle des autres est reconnue ; pédagogie, enfin, envers les citoyens, pour qu’ils voient dans nos cérémonies publiques non des scènes de rivalités protocolaires, mais des moments de communion républicaine, où l’État et les collectivités se donnent à voir dans l’ordre, la mesure et le respect mutuel.



Dakar-Plateau le 12 avril 2026

Alioune NDOYE

Maire de Dakar-Plateau