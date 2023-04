Nouveau préposé aux destinées des forces armées sénégalaises, le général Mbaye Cissé a été honoré à travers une cérémonie de prise d'armes au camp militaire Dial Diop.

Le nouveau chef d’État-major général des armées (Cemga) a officiellement pris le commandement des armées nationales. Lors d’une cérémonie de prise d’armes organisée hier au camp Dial Diop, le général de corps d’armée Mbaye Cissé a reçu le fanion de commandement des mains du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, moment symbolique de sa prise de fonction à la tête des armées, en remplacement du général Cheikh Wade.

C’est dans cet élan qu’il a signé le livre d’or par ces mots : ‘’Je sollicite le Seigneur dans son infinie bonté pour qu’il daigne m’accorder les ressources physiques, mentales et morales nécessaires à l’exécution de ma charge. (…) L’honneur que ce ressent ce matin n’a d’égal que la confiance absolue que je place en nos armées dont le professionnalisme légendaire n’est pas usurpé.’’

Le nouveau Cemga a renouvelé sa gratitude au chef suprême des armées pour le choix porté sur sa personne, le 6 avril dernier. Un choix qui n’étonne guère le ministre des Forces armées, venu présider la cérémonie. En choisissant le général Mbaye Cissé à la tête des armées sénégalaises, Me Sidiki Kaba assure que le président de la République, Macky Sall, a reconnu en lui ‘’la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées cet outil résilient et performant. Pour avoir déjà travaillé avec vous, je reste animé par ce même sentiment’’.

Un intello très décoré

Pour avoir passé sa vie sous les drapeaux, le général de corps d’armée Mbaye Cissé a la tête de l’emploi. Ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis, le Cemga est passé par l’École nationale des officiers d’active de Thiès, diplômé de l’École d’État-major et de commandement de l’armée de terre des États-Unis, breveté de l’École de guerre de Paris. Ce parcours intellectuel a été mis au service du CHEDS - le Centre des hautes études de défense et de sécurité - dont il est un ex-directeur.

En opération, les distinctions font également légion : officier supérieur adjoint en zone militaire n°3, chef de la chaine des ressources humaines de l’État-major de l’armée de terre, commandant de la zone militaire n°2, chef de cabinet du Cemga, chef de l’État-major particulier du président de la République, officier de l’Ordre national du lion, officier de l’Ordre du mérite, Croix de la valeur militaire, etc., pour ne citer que ceux-là.

Mais c’est vers l’avenir que le général Mbaye Cissé regarde désormais. Avec l’ambition ‘’d'œuvrer, en permanence, à la consolidation d'une armée prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation, réactive par sa flexibilité et son aptitude à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures et surtout résiliente à toutes les formes d'adversité tendant à miner sa cohésion’’.

Sidiki Kaba, ministre des Forces armées : la ‘’gravité, l’ampleur de la tâche’’ qui vous attend

S’il en avait besoin, le ministre des Forces armées lui a rappelé la ‘’gravité, l’ampleur de la tâche’’ qui l'attend à la tête des armées sénégalaises. Le tout, en restant ‘’persuadé qu’à votre tour, vous apporterez votre pierre à l’édification de cette œuvre qui, parce qu’éminemment humaine, n’est jamais achevée’’.

C’est donc naturellement que le Cemga a pris la mesure des attentes. De ce fait, rassure-t-il, ‘’j'entends réaliser la volonté des plus hautes autorités d'imprimer une transformation qualitative à nos armées par la recherche et le culte de la performance dans les domaines clés couvrant les opérations, la logistique, les ressources humaines, la condition militaire et, surtout, les valeurs qui fondent notre éthos de soldat’’.

Au moment où le Sénégal est en proie à des tensions politiques et que des incertitudes menacent la paix sociale à moins d’un an de l’élection présidentielle, l’armée, sous la houlette de son nouveau leader, entend rester républicaine. L’invite a été faite par le Cemga à ses troupes.

En effet, appelle-t-il, ‘’face aux sirènes de l'incertitude et du chaos, à l'exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr. Opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie’’.

Ceci se fera à travers les activités opérationnelles, d’abord internes, qui siéent à l’armée. En Casamance, ‘’la sécurisation effective et totale du sanctuaire national restera notre credo pour retrouver définitivement la paix et participer au retour à une vie normale des populations longuement éprouvées’’. Sans oublier, pour le général, la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue, pour consolider ‘’une paix prometteuse qui se profile à l'horizon dans la région naturelle de Casamance, après quatre décennies de violence’’.

De nouveaux défis pour la protection des installations pétrolières et gazières

D’autres défis attendent un Sénégal qui s'apprête à rejoindre le peloton des nations productrices de gaz et de pétrole. Et dans la mise en œuvre de cette ambition, assure le général Mbaye Cissé, ‘’la marine nationale, levier central de l'action de l'État en mer, dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de gravité de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisées par ses nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluviomaritime de notre pays’’.

Au plan extérieur, le Sénégal reste un îlot de paix et de stabilité dans une sous-région mouvementée. Et pour continuer sur cette lancée, insiste le ministre des Forces armées, ‘’il nous faut donc être prêts, c’est-à-dire anticiper et être en capacité d’agir’’.

C’est pourquoi Me Sidiki Kaba a rappelé que ‘’la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l’attention des plus hauts décideurs politiques’’.

Pour la défense du territoire, le Sénégal pourra compter sur l'opérationnalisation imminente des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack de l’armée de l’air. Une preuve des larges efforts consentis par les autorités pour sécuriser davantage le pays.

Macky Sall nomme trois nouveaux généraux La cérémonie de prise d’armes, lors de l’installation du nouveau chef d’État-major général des armées (Cemga), le général Mbaye Cissé, a été l’occasion pour le ministre des Forces armées d’annoncer la nomination lundi, par le président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, du médecin-colonel Fatou Fall au grade de médecin-général de brigade ; de l’intendant-colonel Ibrahima Ndiaye au grade d’intendant-général de brigade et du colonel Cheikhou Mouhamadou Lamine Boucounta Camara au grade de général de brigade. En adressant ses félicitations aux concernés, Me Sidiki Kaba a fait remarquer la décision historique de la nomination d’une femme générale au sein de l’armée sénégalaise, une première depuis l’indépendance du pays. En effet, le médecin-colonel Fatou Fall reste l’attraction de ces nominations. Le professeur Fatou Fall a rejoint l’armée en 1985. Selon les premiers éléments sur son CV, la générale Fall est spécialiste en hépatologie et gastroentérologie. Discipline dont elle est diplômée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992 et certifiée en études spéciales à l’université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002. Chef du Service d’hépatogastro-entérologie à l’hôpital Principal de Dakar, la générale Fatou Fall est également membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (Sosegh), de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie.

Lamine Diouf