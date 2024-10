Une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a été organisée, hier, à Dakar, par les femmes de Sénégal Numérique, dans le cadre du mois d’Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Cette initiative a permis de réaffirmer l'engagement de la Direction générale et du bureau des femmes de l'Amicale des agents de Senum SA dans la lutte contre cette maladie qui touche particulièrement les femmes.

La Direction générale et le bureau des femmes de l'Amicale des agents de Senum SA ont témoigné leur engagement contre cette maladie qui sévit et touche en particulier les femmes.

En effet, au cours de cette rencontre, un plaidoyer pour l’optimisation du diagnostic du cancer du sein, grâce à l’intelligence artificielle, a été délivré. Le secrétaire général de Sénégal numérique SA a souligné l’importance de l’utilisation de la technologie dans le cadre du diagnostic. ‘’Nous serons aux côtés de la Lisca pour favoriser le diagnostic via les outils technologiques’’, a-t-il affirmé.

L’ingénieur biomédical, docteur Yakhouba Touré, a insisté sur le fait que les autorités devraient, pour une optimisation des mammographies, appliquer l’utilisation de l’intelligence artificielle. ‘’Notre ambition est de doter toutes les machines de mammographie du Sénégal de cette technologie de précision’’, estime le Dr Touré.

Outre ses propositions, la question du dépistage et de la sensibilisation a été au centre des discours. D’après la présidente du bureau des femmes de l’amicale, Marianne Dia, "le cancer est une maladie silencieuse qui décime les femmes à travers le monde et la femme sénégalaise n'est pas en reste’’, a-t-elle déclaré.

En outre, le dépistage précoce est important, car il prévient le cancer. Elle en appelle donc à la solidarité envers les personnes touchées par la maladie et indique que selon les dernières statistiques de 2023, ‘’le Sénégal enregistre chaque année environ 2 000 nouveaux cas de cancer du sein. ‘’Un chiffre qui, par conséquent, se doit d’interpeller les femmes’’.

Le secrétaire général de la Lisca, Mansour Niang, va intervenir en insistant sur le fait que la sensibilisation et la prévention sont nécessaires. ’’Sénégal Numérique est un partenaire stratégique dans la formation et l'accompagnement. Former des 'badienu gox' et d'autres relais communautaires est essentiel pour toucher un large public", a déclaré le SG, tout en saluant le rôle crucial de Senum SA dans le processus de sensibilisation.

La cérémonie s'est terminée par un geste symbolique. Un chèque de 500 000 F CFA a été remis à la Lisca, accompagné de la mise à disposition d’un camion de dépistage pour les femmes de Senum SA. Cette journée témoigne d'un engagement fort envers la lutte contre le cancer et l'amélioration des soins pour les femmes au Sénégal.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE