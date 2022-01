La pression était montée d'un cran sur les épaules du ministre de la Justice, après le passage de la délégation gouvernementale conduite par Farba Ngom. Maitre Malick Sall, publiquement soupçonné de soutenir les listes parallèles, a profité du grand concert qu'il a offert à la jeunesse de Ogo, pour répondre à ses détracteurs.

L’honorable député Farba Ngom et le ministre de la Justice Me Malick Sall ne sont plus en odeur de sainteté. C’est un secret de polichinelle. Publiquement accusé de soutenir des listes parallèles, le garde des Sceaux ne veut plus se cacher. Le candidat qu’il soutient est bel et bien Abou Balel Diallo au détriment d’Amadou Kane Diallo, porte-étendard de la bannière du BBY. Cette décision qui est la sienne, bien que fortement dénoncée, ne fait pas de lui un opposant masqué, si l'on se fie à ses propos. Toutes les actions qu'il a eu à poser sont exclusivement orientées vers le rayonnement du règne du président de la République Macky Sall, explique-t-il.

Un concert pour attirer, un audio pour s’expliquer

Le ministre de la Justice n'a pas lésiné sur les moyens pour faire passer son important message. Pour le concert, c'est plus de 15 millions F CFA qu'il a sortis pour décrocher la coqueluche des jeunes, Adviser. La sophistique logistique de sonorisation renseigne à suffisance sur les intentions du promoteur de marquer un gros coup de com'. Les fans, pour la plupart des électeurs venus en masse, ont pu écouter l'audio du garde des Sceaux. Un message dans lequel le natif de Danthiady a expliqué sa démarche.

Évoquant la polémique entourant les listes parallèles dont il serait le principal soutien, Me Malick Sall précise être en phase avec le président Macky Sall et désamorce la bombe en parlant de listes "complémentaires" à la place de celles dites "parallèles". ‘’Je vous ai offert ce concert pour que vous oubliiez, pendant un moment, vos soucis et vos inquiétudes. Je tenais à vous rassurer et à vous demander de vous inspirer du président Macky Sall. Il n'a jamais manqué de respect à quiconque. Il n'a jamais combattu personne. Alors, ne vous laissez pas divertir par ceux qui parlent, déclare-t-il dans l'audio diffusé. Il y a trop de tapage autour des listes parallèles qui, en réalité, ne sont que des listes complémentaires’’, précise-t-il.

‘’Les populations du Fouta ont la réputation d’être disciplinées. Je vous exhorte à ne pas verser dans la violence. Nous sommes tous des parents. Le jour du scrutin, il faut aller voter sans créer de problèmes’’, sensibilise l’avocat.

Le candidat Diallo Balel, invité d'honneur, a été présenté en grande pompe devant une foule en liesse. Et comme pour célébrer les atomes crochus de Me Malick Sall avec le challenger du candidat du BBY, le directeur de cabinet du ministère de la Justice, le directeur des Constructions de palais de Justice ont levé les poings de l'homme providentiel de Diandioly en signe d'une victoire au soir du 23 janvier.

Djibril Bâ