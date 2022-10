Parution  

‘’Le régal des convives par la douceur de l'amour du Cheikh Al-Khadim’’. Cet ouvrage majeur est un monument de la littérature mouride de langue arabe. Il avait été écrit par Cheikh Mouhammad Lamine Diop Dagana, qui est un savant multidisciplinaire et l’un des cheikhs de Serigne Touba. Il vient d’être traduit en français par Abdallah Fahmi. Selon ce dernier, dans ce livre, l’auteur y rapporte des passages inédits de la vie de son cheikh qu'il a accompagné en Mauritanie, pendant toute la période de l'exil mauritanien, de 1902 à 1907, puis à Thiéyène Djilof, de 1907 à 1912, pour finir sa vie avec lui à Diourbel, depuis 1912 jusqu'au départ du Cheikh Ahmadou Bamba pour l'autre monde, en 1927.

Témoin privilégié de l'épopée fabuleuse du plus grand saint du XXe siècle, poursuit-il, l'auteur nous fait bénéficier de certaines informations et certaines correspondances concernant le rapport de son cheikh avec les savants et les saints de son époque. Ces données, indique-t-il, sont capitales pour situer la fonction et la mission de Cheikh Ahmadou Bamba qui est un cas exceptionnel, comme l'attestent les savants et les saints qui l'ont connu.

‘’Les échanges avec les plus hautes autorités intellectuelles et spirituelles du monde arabe, particulièrement ceux de la Mauritanie et de Médine la sainte, donnent un aperçu de la station singulière qu'occupait Cheikh Ahmadou Bamba, connu pour sa proximité notoire avec le Prophète Mouhammad (PSL). En tout cas, la lecture de cet ouvrage permet de comprendre l'universalité de la mission de ce cheikh hors norme qui est une bénédiction pour l'islam et les musulmans, ainsi que pour toute l'humanité’’, a confié Abdallah Fahmi à travers une note parvenue à ‘’EnQuête’’.