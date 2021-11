Ancien maire de la commune de Pikine-Est et 2e adjoint au maire de Pikine entre 2009 et 2014, El Hadj Malick Konté a décidé de soutenir l'actuel maire de cette commune, lors des prochaines élections locales de janvier 2022. Selon M. Konté, son choix s'explique par le fait qu'Issakha Diop a le meilleur programme et est une personne expérimentée. ‘’Il a un bon bilan également. Il travaille pour la commune qui lui tient à cœur. C'est une personne connue de la localité, grâce à ses multiples réalisations dans les domaines de la santé, de l’éducation, du sport et de la culture.

C'est la commune qui m'intéresse. Donc, il est hors de question qu'on la mette entre les mains de n’importe qui. J'ai reçu tous les autres candidats que je connais bien, mais de loin, il est le meilleur. Il m'a séduit. Il est bon dans tous les secteurs et il est digne de mon soutien. J'ai confiance en lui. Je vais battre campagne pour lui pour une victoire finale. Je lance un appel à l'endroit de toutes les personnes ressources de cette commune de voter Issakha.

Nous n'allons pas prendre le risque de voter pour une autre personne qui pourrait constituer un danger pour cette commune qui est sur les rampes de l'émergence. Mon équipe sera à son service pour la victoire finale", a soutenu le président du mouvement Sauver le Sénégal hier, lors d'un point de presse.