Poésie et mathématiques

C’est une initiative qui mérite d’être saluée et qui devrait faire des émules. Elle a été menée par l'association My Medina Schools (MMS), créée en 2015 et enregistrée au Sénégal, en France et au Royaume-Uni. L’association à but non lucratif œuvre dans l’éducation. Elle a organisé un concours de poésie et de mathématiques dans les écoles de la Médina. La remise des prix a eu lieu vendredi dernier. Une initiative ‘’pour permettre aux écoles et aux enfants de mettre en exergue ce culte de l’excellence’’, selon les organisateurs.

‘’A travers ces concours, les élèves vont porter eux-mêmes le message par le biais de la langue française et ainsi chercher à combler certaines de leurs manquements dans le maniement de la langue française et des sciences en souffrance dans les écoles, à cause de plusieurs facteurs dont le manque de lecture, l’influence des multimédias, les grèves, l’absence d’encadrement par les parents… Ainsi, cette initiative cherche aussi à renforcer le goût de la lecture et des sciences chez les enfants, tout en favorisant, à travers ces concours, la promotion de la langue française, la revalorisation de son usage’’, ajoutent-ils.

En effet, l'association s’est engagée, depuis 2015, à aider les enfants des écoles primaires publiques de la Médina et d’autres localités du Sénégal, à travers de nombreuses actions, notamment le don de fournitures scolaires (à plus de 4 000 élèves), la réfection de toilettes, la construction de robinets, mais aussi en équipant les écoles de matériel didactique et informatique.

‘’Pour la rentrée 2021, nous avons pour ambition d’augmenter l’offre de fournitures à 5 500 enfants, en dépassant le cap des 12 écoles soutenues à 15, car les demandes affluent et les besoins augmentent. Nous souhaitons également proposer l’offre de parrainage à un nombre plus grand d’élèves’’, promettent les initiateurs. Ces derniers lancent un appel à les soutenir. Puisque l’association ne vit que des dons et cotisations de ses membres.