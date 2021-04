Point Covid-19

Les examens virologiques de ces dernières 24 heures font état de 87 nouvelles contaminations sur les 1 607 tests réalisés, soit un taux de positivité 5,41 %. Parmi ces nouveaux cas, on compte 45 cas contacts et 42 issus de la transmission communautaire (25 à Dakar et 17 dans les localités de Saraya, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Mbacké, Kédougou, Matam, Tamba, Thiénaba Seck).

Par ailleurs, 93 patients sont guéris, 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et deux décès ont été enregistrés. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a dénombré 38 705 cas positifs dont 37 321 guéris, 1 051 décédés et 332 sous traitement. A la date du mardi 30 mars, 13 004 personnes ont été vaccinées, portant le total à 260 754.