En perspective de l'étape de préparation de l'Afrobasket féminin 2025, dont le démarrage est prévu demain mercredi à Dakar, le sélectionneur national a retenu une liste de 23 joueuses, publiée par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), hier.

Le groupe des joueuses retenues pour l'étape de préparation de l'équipe nationale à l'Afrobasket féminin 2025 est connu. La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a publié, hier, la liste des 23 Lionnes présélectionnées par le sélectionneur national, Otis Hughley Junior. Le technicien américain s'est quasiment appuyé sur le même groupe qui avait pris part, en août 2024, à la préparation du tournoi de préqualification à la Coupe du monde féminin. À noter ainsi la présence des cadres comme la meneuse d'origine américaine, Cierra Janay Dillard, Yacine Diop, Fatou Babou Diagne et Magniguène Sène, entre autres. Mais l'ancienne meneuse du Sain-Louis BC, Maty Fall, qui faisait partie des 12 ayant pris part au tournoi de Kigali, est absente de la liste.

Il y a sept joueuses qui vont faire leur entrée dans la Tanière des Lionnes. Il s'agit de la meneuse Victorine Thiaw (BC Franconville, France), les ailières Fatou Faye Sané (Duquesne, USA), Ndèye Khady Lèye (Towson Tigers, USA) et Marie Diamé (La Roche Vendée BC, France) ; les ailières fortes, Julie Dacosta (Iraurgi SB, Espagne) et Ndèye Astou Gaye (Charnay Basket, France), la pivot Sokhna Ndiaye (l'AS Montferrand, France).

Dans son communiqué, la FSBB informe que ''les dossiers d'éligibilité sans restriction de Léna Timéra et Astou Gaye font l'objet d'un nouveau traitement par la Fiba, à la suite de l'appel que nous avons interjeté, d'où leur présence sur la liste’'.

Otis à Dakar le 3 juillet avec du renfort

Initialement prévue pour démarrer aux États-Unis, l'étape de l'équipe nationale va finalement se tenir intégralement au Sénégal. Cette décision fait suite au rejet de la demande de visa de certaines joueuses et du staff technique. Le regroupement des Lionnes va donc démarrer demain, sans le sélectionneur national. ''Le regroupement au Sénégal démarrera le mercredi 25 juin 2025 à Dakar sous la direction des entraineurs adjoints Madiène Fall, Khardiata Sourang Diop et du directeur technique national Raoul Toupane et se poursuivra à Saly Portudal ou à Diamniadio, du 30 juin au 21 juillet 2025, date à laquelle l'équipe rejoint Abidjan pour y disputer deux matchs amicaux contre le Mali et le Sud-Soudan''.

Otis Hughley Junior va rejoindre l'équipe le 3 juillet pour diriger la préparation durant les trois dernières semaines avant le début de la compétition. L'Américain sera accompagné de deux de ses collaborateurs. ''Elle (la fédération) informe également que l'encadrement technique des Lionnes sera renforcé durant l'Afrobasket-2025 par l'arrivée de Peter Ahmedu, ancien entraineur adjoint d’Otis au sein de l'équipe du Nigeria durant l'Afrobasket-2017, la Coupe du monde 2018 et l'Afrobasket-2019, et Bobbi Madina comme préparateur physique''.

La Côte d'Ivoire va abriter l'Afrobasket féminin 2025, du 26 juillet au 3 août. Le Sénégal, vice-champion en titre, est logé dans le groupe C, avec l'Ouganda et la Guinée. Alors que le champion en titre, le Nigeria, va faire face au Rwanda, quatrième de la dernière édition, et au Mozambique

Liste de présélection : Meneuses : Cierra Janay Dillard, Sabou Ndiaye Gueye, Victorine Thiaw Arrières : Ndioma Kane, Yacine Diop, Léna Timera Ailières : Fatou Pouye, Fatou Faye Sané, Néné Awa Ndiaye, Ndeye Khady Leye, Marie Diamé Ailières fortes : Khadidiatou Bigué Sarr, Mathilde Aicha Diop, Ndèye Astou Gaye, Arame Niang, Sokhna Binetou Lo, Julie Dacosta Pivots : Khadija Faye, Fatou Babou Diagne, Madjiguène Sène, Sokhna Ndiaye, Fatou Kiné Filor, Aminata Ly

LOUIS GEORGES DIATTA