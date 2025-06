Compétitions 

‘’La langue wolof devrait-elle être la langue officielle du Sénégal’’? Alors que la question de la valorisation des langues nationales fait débat, cette réflexion était le sujet d’un concours ‘’Débattons lycées’’ organisé par Serge Sylva, DG du cabinet S2C (Solutions Consulting Concept) et de la startup First Media Group. Ce concours a été remporté par l'Institut Halwar avec un score de 16,76/20 contre 13,41/20. Soulignant que son rang et son statut diplomate ne lui permet pas répondre directement à cette question (le thème), Jean-François Pakula a attiré l’attention sur le fait que ‘’le français, finalement, n'appartient à personne’’.

Et l'importance, selon lui, c'est la diversité linguistique. ‘’Je suis belge. Je parle français, c’est ma langue maternelle. Et chez nous, en Belgique, je parle aussi le néerlandais, parce que c'est une autre langue officielle, même majoritaire, et un peu d'allemand, parce qu'il y a quelques germanophones aussi. On a au moins trois langues et on parle anglais, parce que l'anglais, c'est la langue un peu de l'Union européenne aussi’’, a-t-il expliqué, invitant à promouvoir la diversité linguistique, à mettre le français à côté d’autres langues nationales.

‘’Après, il s'agit à vous, peuple africain, peuple sénégalais, de décider dans vos pays respectifs ce qu'il en est. Mais je dirais de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ou de ne pas jeter le butin, le cadeau que vous avez reçu. Oui, c'est un cadeau d'avoir une autre langue en plus’’, a soutenu le délégué général de Wallonie-Bruxelles au Sénégal. Parallèlement au concours, une compétition ‘’Épelle-moi’’ a été organisée. Le lycée Birago Diop a remporté le grand prix de fort belle manière, suivi par Immaculée Conception. ‘’Il y avait en moyenne 1 130 participants cette année avec 12 lycées et collèges’’, a confié Serge Silva, soulignant que 43 élèves sont allés en finale.

Pour rappel, First Media Group a pour vocation de produire des contenus à caractère exclusivement éducatif. Pour les émissions ‘’Débattons’’, il y a trois variantes : Débattons lycées ; Débattons post-bac, c'est-à-dire l'université ; et les navétanes de Débattons, la seule compétition de débats intercommune. Par ailleurs, il y a la compétition ‘’Diwane bi’’, première du genre pour le troisième âge. C'est une compétition au cours de laquelle des communes (‘’les grand-places’’) s'affrontent autour de damiers, de scrabble et de cuisine. Serge Silva annonce, pour le mois prochain, une autre compétition intitulée ‘’Sur les pas des institutions’’.

‘’Nous avons été primés récemment comme meilleur projet éducatif mondial, parce que nous avons mis en place un projet qui s'appelle ‘Zéro faute’. Ce projet est articulé autour de trois produits. Et le premier produit est en pleine production. C'est un coffret de jeux Zéro faute. Et ce produit a été élu meilleur projet éducatif mondial lors du concours UNESCO en Azerbaïdjan. De plus, il y a eu aussi trois concours successifs où on a été élu meilleur projet. Maintenant, on est en phase de production’’, se réjouit Serge Sylva qui invite à soutenir ce genre d'initiatives éducatives.