Arrivé à Dakar vendredi dernier, Abdoulaye Wade, la tête de liste de la grande coalition Wallu Sénégal, a voté hier. Comme à chaque déplacement à son lieu de vote au lycée franco-arabe Mouhamadou Fadilou Mbacké, l’ancien chef de l’État a été accueilli par de nombreux partisans.

Le président Abdoulaye Wade a toujours la cote au Sénégal. L'ancien chef de l'État a une fois de plus démontré son charisme auprès du peuple sénégalais. Son arrivée au centre de vote au lycée franco-arabe Mouhamadou Fadilou Mbacké au Point E, annoncée à partir de 12 h 30, hier, a été guettée pendant de longues minutes par une foule assez conséquente. Son passage attendu a cassé le calme presque plat qui régnait dans ce lieu de vote durant la matinée.

C’est finalement aux alentours de 13 h 10 que la tête de liste de la grande coalition Wallu Sénégal a franchi le portail du lycée franco-arabe du Point E. Le bureau 4 de ce centre faisant partie des plus grands de Point E - Amitié - Fann a été pris d’assaut par la presse nationale et internationale qui a répondu massivement présent. Chacun voulant avoir le meilleur angle pour la meilleure prise et le déchainement des partisans du ‘’Pape du Sopi’’, la bousculade était inévitable. Les forces de sécurité ont réussi, au forceps, à frayer un passage à l’ancien président de la République vêtu d’un grand boubou bleu et d’un bonnet blanc assorti d’une écharpe, qui a pu remplir son devoir citoyen.

Comme les années précédentes, tout le monde s’attendait à une déclaration de Me Wade. Mais ce dernier a tout bonnement décidé de rentrer sans placer un mot, au grand dam des médias. Du côté de ses sympathisants, la fierté et la joie de retrouver leur leader politique étaient palpables. Ils n’ont pas pu se contenir à la vue du secrétaire général national du PDS. Remplie d’émotion, cette dame, les armes aux yeux, a du mal à décrire ses sentiments. Certains, qui ont voté dans d’autres centres, ont fait le déplacement au lycée Falidou Mbacké rien que pour voir Wade. Pour l’ancien diplomate Babacar Guèye, ‘’aucun autre chef d'État n'aura ce que le président Abdoulaye Wade a au Sénégal’’. Selon lui, ‘’il a prouvé qu’il est un poids électoral’’.

Le centre Mouhamadou Fadilou Mbacké a retrouvé son calme après le départ de Me Wade qui a été la star de la journée d’hier. Les électeurs sont venus au compte-gouttes. Devant les bureaux de vote, on n’a pas noté le grand rush qui pouvait être noté lors de scrutins comme la Présidentielle.

LOUIS GEORGES DIATTA