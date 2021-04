Ils étaient quatre notaires associés à prêter serment, hier, devant la Chambre civile et administrative de la cour d’Appel de Dakar. Serigne Amadou Tamsir Ndiaye, Mory Diakhaté, Emile Soulèye Guèye et Aïcha Lô vont rejoindre quatre charges de Dakar.

Dans son discours à l’occasion de la cérémonie solennelle, l’avocat général a félicité les nouveaux associés. ‘’N’importe qui ne peut pas exercer la fonction de notaire qui requiert compétence, probité et respect du secret professionnel. La comparution ne laisse aucun doute sur leurs aptitudes pour exercer. Le serment est un acte important, sinon essentiel qui va les accompagner’’, a-t-il rappelé.

‘’Mais soumis à l’usure du temps, il leur appartient de le renouveler et d’en faire un bréviaire. Ce qui éviterait les errements qui pourraient compromettre leur carrière. Ils vont forcer le respect de leurs pairs et gagner la confiance de la population. J’ose espérer qu’ils feront bon usage de leur serment’’, a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général de l’Ordre des avocats, Me Ibrahima Ndiéguène, de leur rappeler qu’être notaire au Sénégal, c’est appartenir à une élite. ‘’Et lorsque nous appartenons à cette dernière, nous n’avons que des privilèges et des obligations. Donc, il faut faire la part des choses et essayer d’avoir un comportement équilibré’’. Tout en exhortant les jeunes notaires à avoir une attitude irréprochable dans la société, il leur rappelle qu’un ‘’notaire ne doit pas beaucoup parler. Il ne parle pas, parce qu’on lui confie des secrets, on lui confie des choses que les concernés veulent tenir secret’’.

Le président de la Chambre des notaires, Alioune Ka, a déclaré que le serment en tant que déclaration est un acte grave, car, dit-il, ‘’il met en jeu l’honneur et le respect du secret professionnel de la personne et de ce qu’elle s’engage à son respect, sous peine de sanction. Vous devez toujours garder en bandoulière les formules de votre serment’’, dit-il aux nouveaux associés.