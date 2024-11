Sa non-participation aux élections législatives a surpris plus d'un, en raison de sa représentativité dans la commune de Darou Moutkhti. Cependant, Mame Thierno Mbaye a souhaité travailler avec Sonko à travers son mouvement Wadial Euleuk. Qui est ce sociologue et philosophe, pur produit de Fastef, très connu dans la région ?

À Darou Moutkhti, une localité de la région de Louga, dans le département de Kébémer, Mame Thierno Mbaye s’est fait un nom dans le landerneau politique. D’ailleurs, il est sur toutes les lèvres, en raison de sa proximité avec les populations et de son poids électoral. Dans cette cité religieuse de Mame Thierno Birahim Mbacké, petit frère de Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul, on le décrit comme celui qui fatiguait le tout-puissant Diagne Fada au temps de Wade. À chaque élection, il venait après lui.

En mai 2022, avec son mouvement Wadial Euleuk, il a décidé de faire cause commune avec la formation politique d'Ousmane Sonko. Depuis lors, Pastef n'a plus de problème pour remporter les élections. Quand on lui demande ses relations avec l'actuel Premier ministre, il répond sans retenue : "C'est un ami. J'entretiens d'excellentes relations avec lui. Il est venu très tôt me voir à Darou et m'a montré son choix de vouloir travailler avec moi. Ce que j'ai accepté sans condition. C'était en 2022. Depuis lors, nous avons des relations sincères qui transcendent la politique. Il sait très bien ce que je pèse ici. Nous allons le montrer le jour J. Ici, l'opposition incarnée par Fada est morte", assure-t-il.

Peu prolixe sur ses stratégies pour remporter les élections prévues ce dimanche, il se veut toutefois très optimiste. "Nous déroulons une campagne électorale inégalée. L'opposition, sous la conduite de Fada, est inaudible. Nous avons investi tout le terrain. Nous ne leur avons laissé aucune parcelle. La victoire écrasante est certaine au soir du 17 novembre. Prenez note. Ici, c'est notre chasse gardée", martèle le sociologue-philosophe.

Son parcours académique

Âgé de 47 ans, Mame Thierno Mbaye est un philosophe et sociologue. Professeur de philosophie, en dehors de ses activités politiques, il mène une vie professionnelle en tant qu'expert en développement communautaire. Son parcours académique est riche. En 2023, il a décroché le Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES) à la faculté des Sciences et techniques de l’éducation et de la formation (Fastef). En 2020-2021, il a obtenu un Master en philosophie dans la même faculté.

Auparavant, entre 2007 et 2008, il a eu son Master II en microfinance à l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar. Entre 2005 et 2006, il a décroché eu son Diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie, option développement, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Toujours à l’UGB, en 2003, il a obtenu sa Maîtrise en sociologie, option développement, une année après avoir obtenu sa Licence en sociologie, option développement. C’est en 1998 qu’il a décroché son baccalauréat d’enseignement général au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis.

Ainsi, devenu professeur de philosophie dans le secondaire depuis 2010, il a également été assistant de recherche au Groupe d’études et de recherches sur les migrations (GERM) à l’université Gaston Berger de Saint-Louis pendant deux ans.

Il a également une expérience communautaire. Car, depuis 2016, il est le président de l’Union départementale des mutuelles de santé communautaires de Kébémer (UDMS/KB). Depuis 2018, il est le président de l’Union régionale des mutuelles de santé communautaires de Louga (URMS/LG). Il est également membre du Conseil d’administration de l’Union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal (Unamucs).

CHEIKH THIAM