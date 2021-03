Dans sa ‘’Questekki’’ de cette semaine, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, analyse la sortie soudaine des membres de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar. ‘’Selon eux, la révolte de la jeunesse sénégalaise n’est qu’une menée subversive de forces occultes voulant s’accaparer des ressources pétrolières et gazières du Sénégal en s’attaquant à la démocratie. La révolte des jeunes est le fruit de l’échec du PSE de Macky Sall, incapable de créer des emplois’’, rétorque M. Diallo. ‘’Au surplus, il a permis l’enrichissement sans cause d’une vingtaine de dignitaires, assis sur des milliards de francs CFA et se préparant dans l’ombre à l’élection présidentielle de 2024.

Les inégalités de richesses ont augmenté sous Macky Sall. Elles ont plongé des milliers de familles dans l’extrême pauvreté’’, croit-il savoir. Au-delà des problèmes sociaux, il y a ceux politiques. ‘’C’est bien Macky Sall qui a commencé à attaquer la démocratie sénégalaise, après les élections locales de 2014 : instrumentalisation de la justice pour écarter des politiques, modification unilatérale de la loi électorale, refonte du fichier électoral, financement de listes farfelues aux élections législatives de 2017, parrainage corrompu pour sélectionner ses candidats à la Présidentielle, interdiction systématique des manifestations pacifiques. Tout ceci sous l’œil bienveillant des responsables de BBY qui ont participé aux Assises nationales’’, accuse-t-il.

...C’est pourquoi d’ailleurs, dit-il, il ne comprend pas les partisans du président Sall qui fêtent le centenaire du doyen Amadou Mahtar Mbow qui a dirigé les travaux des Assises nationales. Mamadou Lamine Diallo considère qu’ils ont ‘’trahi la Charte de gouvernance démocratique’’. Il rappelle que doyen Mbow, ‘’dans les années 1950, est celui qui a convaincu beaucoup de populations en Casamance à accepter l’école, par exemple à Mangaroungou, dans le département de Goudomp.

Il a même contribué à convaincre l’Administration coloniale à rendre les tam-tams de guerre qu’elle avait confisquée. A partir de là, des milliers de Casamançais sont allés à l’école, ils sont devenus bacheliers. Amadou Mahtar Mbow a œuvré pour l’éducation et la culture au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Tekki le salue, lui rend hommage et lui souhaite de tenir longtemps avec nous’’, lit-on dans le communiqué. ‘’Les fêtards BBY de son centenaire ne croient ni à l’éducation, ni à la culture, ni à la démocratie. Ils ne croient qu’à l’argent et à la violence. Ce sont des prédateurs au sens économique. Ils vont conduire le Sénégal, si on les laisse, au chaos. AMN ne mérite pas cela’’, regrette M. Diallo.