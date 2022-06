La gouvernance de la migration constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs concernés tels que les États, les institutions internationales, la société civile, les associations de migrants. C'est pourquoi elle nécessite une synergie d'actions entre les parties prenantes au regard des enjeux et défis liés à la mobilité, la protection humaine, le respect des droits en lien avec les conventions, la démographie, le développement... Au Sénégal, en dépit des mesures et initiatives prises aussi bien par les acteurs étatiques que non étatiques, force est de reconnaitre qu'il est difficile d'appréhender la réalité migratoire.

Ces difficultés sont inhérentes à plusieurs raisons dont, entre autres, l'insuffisance des données migratoires, un défaut de mise en œuvre de la politique migratoire avec une prise en compte réelle des préoccupations et aspirations des migrants, une pléthore d'acteurs intervenant de manière cloisonnée entrainant une incohérence dans la gouvernance des migrations.

C'est fort de tout ce constat qu'un atelier de concertation et d'échange multiacteurs entre les institutions publiques et les OSC sur la gouvernance de la migration a été organisé hier par le Réseau migration développement (Remidev). Il avait pour objectif, selon les organisateurs, de promouvoir un dialogue constructif entre acteurs pour une meilleure gouvernance de la migration. Il a aussi été question d'échanger sur les expériences et préoccupations des acteurs dans le domaine de la gouvernance des migrations au Sénégal, de réfléchir aux solutions concrètes à apporter aux problèmes de gouvernance de la migration au Sénégal, et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la gouvernance de la migration en général.