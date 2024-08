Dans un communiqué, le responsable de la communication et du plaidoyer au Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest a déclaré qu’il y a des requins-citron dans les eaux de la Guinée-Bissau. ‘’Les enquêteurs de l’Institut national de recherche sur la pêche et l’océanographie (Inipo), qui effectuent un suivi des débarquements de la pêche, ont confirmé la présence en Guinée-Bissau d’un requin particulièrement rare, le requin-citron, Negaprion brevirostris’’, informe-t-on. Une découverte d’une importance capitale, car l’espèce en question ‘’est encore relativement commune au Cap-Vert.

Elle est considérée comme éteinte dans la plupart des eaux ouest-africaines. Cette découverte, réalisée dans le cadre du projet Raies et requins des Bijagós : Swimming in Dangerous Waters, souligne le rôle de sanctuaire de l’archipel des Bijagós pour la biodiversité marine. Elle met également en lumière l’importance de collaborer avec les communautés de pêcheurs pour recueillir des données essentielles et valorise le rôle des enquêteurs’’.

Il est précisé dans la note destinée à la presse que ‘’le projet, financé par le Shark Conservation Fund (SCF) bénéficie de la collaboration de l’université de Wageningen aux Pays-Bas et du Dr Guido Leurs, spécialiste des requins. Il est mis en œuvre par le Partenariat régional de conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) en collaboration avec l’Inipo’’.