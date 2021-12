En 2013, l’Etat du Sénégal avait déguerpi les mécaniciens regroupés autour du Regroupement du réseau des vrais artisans du Sénégal (Revas) établis au garage Pompier, à cause d’un projet de construction d’appartements. Pour les dédommager, le gouvernement d’alors leur avait promis de les recaser dans un site sis à Diamniadio, fort de 50 ha et un montant de 93 millions F CFA en termes d’accompagnement. Le temps que le site soit prêt pour les accueillir, ils avaient été logés sous un pont, non loin de la gare des Beaux maraîchers de Pikine. Depuis lors, ils courent derrière l’Etat pour récupérer le site qu’on leur avait promis. Hier, lors d’un point de presse, le président du Revas a lancé un appel au président Macky Sall pour qu’il leur vienne en aide, car ils n’en peuvent plus. Selon Alé Sow, chaque mois, ils payent 414 000 F CFA, sans oublier les risques sécuritaires qu’ils vivent avec la hantise de se faire voler le matériel au quotidien.

‘’Nous voulons qu’on nous donne nos 50 ha. On a assez patienté. Là où nous étions, sont construits des appartements qui coûtent plus de 49 millions F CFA. Pendant ce temps, nous n’avons même pas un espace décent où ériger nos ateliers. L’endroit qui nous sert d’atelier est à ciel ouvert. Nous avons vécu tellement de déguerpissements avec leurs lots de conséquences. Un de nos collègues a été emprisonné, car une des voitures de son garage a été enlevée par la mairie et envoyée à un lieu inconnu et sans reçu. Quand son propriétaire est venu, il n’a pas voulu comprendre. Il a porté plainte à la Dic et il a été envoyé en prison. Vous imaginez la précarité que nous vivons. Il y a aussi la question de l’aide de la Covid-19 dédiée aux artisans. Seules 15 personnes parmi nous ont eu leurs 150 000 F CFA. Sur les 25 milliards promis par l’État, seuls les cinq ont été distribués. Nous attendons le reste’’, a soutenu M. Sow. Selon qui, au total, 315 mécaniciens sont dans cette situation.