À l’approche de la célébration de la 66ᵉ fête de l’Indépendance, prévue le 4 avril 2026 dans la capitale du Rail, le maire de la commune de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, est monté au créneau. Face à la presse, l’édile a exprimé les attentes des populations locales, tout en accusant le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop de les avoir utilisés.

Hier, l’édile de Thiès-Est a salué le choix porté sur la ville par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour abriter cette 66ᵉ édition de la fête de l’Indépendance.

Toutefois, Me Ousmane Diagne a exprimé son désaccord concernant l’audience accordée par le Président de la République au maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, au sujet de l’organisation du 4 avril. Selon lui, bien que le maire de la Ville soit dans son rôle en étant reçu par le chef de l’État, la démarche aurait gagné en cohérence et en inclusivité si les autres maires du département avaient été associés ou, à tout le moins, informés. « Lorsqu’il partait, il ne nous a pas informés. Nous ne l’avons pas envoyé et, une fois sur place, il a porté notre parole », a regretté Me Diagne.

L’édile de Thiès-Est a également évoqué le Forum populaire initié auparavant par le Dr Diop, une rencontre à laquelle avaient pris part plusieurs maires de la région, notamment ceux de Tivaouane et de Khombole, ainsi que le représentant du maire de Mbour. Il a reconnu qu’il s’agissait d’une « belle initiative » ayant permis aux populations d’exprimer leurs doléances. Cependant, il estime que la portée institutionnelle du rendez-vous avec le chef de l’État exigeait une démarche plus concertée. « La logique aurait voulu qu’il soit accompagné des maires de Thiès, qui, avec leurs populations respectives, participeront activement à l’accueil de cette fête nationale. Il nous a utilisés pour régler ses problèmes », a-t-il fulminé.

Le maire n’a pas caché son amertume face à ce qu’il considère comme une instrumentalisation. Il déplore que les maires aient été conviés à des rencontres et séances de travail, avec prises de photos et vidéos, avant que le maire de la Ville ne se rende seul en audience présidentielle. « Nous pensons que tout cela relevait de manœuvres souterraines pour montrer au président que c’est lui qui dirige les choses. Il nous a utilisés pour régler ses problèmes », a-t-il déclaré.

Au-delà de la polémique, Me Ousmane Diagne a insisté sur l’enjeu majeur que représente la délocalisation de la fête du 4 avril à Thiès. Pour lui, l’événement ne doit pas se limiter à son caractère festif et symbolique, mais constituer une véritable opportunité de développement pour la ville. Parmi les préoccupations prioritaires soulevées figurent : la réhabilitation des routes urbaines, l’érection d’un commissariat à Sampathé, et la réfection des collèges d’enseignement moyen (CEM) et des lycées.

Pour lui, la fête nationale doit servir de levier pour répondre concrètement aux besoins des Thiessois.

NDEYE DIALLO (THIES)