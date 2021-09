Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation déroulées pour le respect du code de la route, les accidents ne faiblissent pas. Le dernier en date a été enregistré sur la RN2 vers le village de Ndiol dans l’arrondissement de NDiaye (Département de Dagana). Un camion bondé de talibés, en partance pour la ville sainte de Touba, s’est renversé dans la nuit du jeudi faisant une quarantaine de blessés dont 7 gravement atteints.

L’appel lancé par le khalife général des Mourides et les autorités du transport routier pour un grand Magal sans accident, n’a pas eu un écho favorable auprès de certains chauffeurs. Dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, des talibés mourides à bord d’un un camion en partance pour le Magal de Touba, ont été victimes d’un accident sur la route nationale 2 vers le village de Ndiol à quelques kilomètres de Ross-Béthio. Le bilan livré par les sapeurs-pompiers fait état de 45 blessés dont 7 dans un état assez critique.

Informés par les populations du village de Ndiol, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux de l’accident avec une lourde logistique dont deux ambulances, un véhicule de liaison. Après avoir extrait les blessés de la caisse du camion qui s’est renversé vers les coups de 23 heures, les éléments de la 55e compagnie d’incendie et de secours ont acheminé les cas graves à l’hôpital régional de Saint-Louis et les autres au centre de santé de Pikine.

En attendant que la gendarmerie livre les résultats de son enquête sur ce qui s’est passé, le commandant de la compagnie de sapeurs-pompiers de Saint-Louis, qui a dirigé les opérations de secours, a invité les usagers de la route à plus de prudence. « Durant les fêtes comme le Magal, nous constatons beaucoup d’accidents évitables. C’est pourquoi, nous rappelons, surtout aux chauffeurs et autres usagers de la route de respecter le code de la route. Nous sommes en hivernage, avant tout départ, il est conseillé de vérifier les pneus des véhicules et les freins. Il faut éviter de mélanger les passagers et les bagages. Malheureusement, c’est le cas de l’accident de ce soir. Si on a noté beaucoup de blessés, c’est parce que les marchandises sont tombés sur les voyageurs après le renversement du camion. N’eut été la rapidité des secours, le bilan aurait pu être plus lourd », a déclaré le capitaine Ousmane Lô des sapeurs-pompiers.

A notre passage à l’hôpital régional, les 7 blessés graves avaient déjà subi des interventions chirurgicales et leur état de santé stable. Quant aux autres blessés, seuls quelques sont encore retenus pour observation au centre de santé de Pikine. En tout cas, cet énième accident appelle les chauffeurs à plus de prudence sur les routes pour un Magal moins meurtrier que les éditions précédentes.