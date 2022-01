Les électeurs de la région de Saint-Louis se sont rendus, hier, aux urnes pour renouveler leurs conseils communaux et départementaux. Dans la capitale du Nord, les opérations de vote ont démarré dans les différents centres avec un léger retard dû aux couacs notés dans l’organisation matérielle.

Le scrutin s'est déroulé pacifiquement dans le département de Saint-Louis. Les populations, surtout les personnes du 3e âge, se sont rendues aux urnes, dès les premières heures de la matinée. Par contre, les femmes et les jeunes se sont manifestés dans l’après-midi vers 16 h. Dans certains lieux de vote des communes de Saint-Louis, de Fass-Ngom, de Mpal, de Gandon et de Ndiébène-Gandiole, de petits couacs et de légers retards dans le démarrage des opérations ont été enregistrés avant que des solutions ne soient apportées par les autorités compétentes.

D’ailleurs, les différents tours effectués dans certains bureaux de vote de la commune de Saint-Louis ont permis de constater qu’à la mi-journée, le taux de participation était à moins de 25 % et qu’aucun incident majeur n’a perturbé le déroulement du scrutin. Un calme et une sérénité qui ont été magnifiés par la tête de liste de la coalition BBY. ‘’En dehors de quelques électeurs qui avaient des problèmes pour retrouver leurs bureaux de vote dans certains centres, de petits retards de présidents de bureau de vote, on n’a pas observé d’autres incidents. J’ai l’habitude de voter au bureau 5. C’est pourquoi j’ai fait la queue, avant de me faire signifier que mon nom ne figure pas sur la liste. Mais finalement, tout est rentré dans l’ordre et j’ai voté au bureau 1 où j’ai été transféré entretemps. Les Saint-Louisiens sont sortis pour accomplir leur devoir de citoyen avec calme et sérénité. Ils ont montré leur maturité’’, a-t-il déclaré.

C’est le même constat qui a été fait par le candidat de Yaw, Abba Mbaye. Le leader de l'opposition s'est déclaré satisfait du déroulement du scrutin qui a été bien organisé à Saint-Louis où tout le monde est parent et se respecte. Il s'est surtout réjoui de la forte mobilisation des populations qui ont pu voter dans un calme absolu. Pour lui, cette élection est paisible et sereine. Contrairement aux autres localités, le vote n’a été prolongé que dans quelques centres après 18 h.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)