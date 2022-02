Le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, a présidé la cérémonie d’installation du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, après les Locales de janvier dernier qui ont permis sa réélection. Après son installation à la tête de la municipalité, le maire a décliné sa feuille de route et invité ses collègues de l'opposition à oublier les résultats du dernier scrutin pour se consacrer à Saint-Louis et aux Saint-Louisiens.

Pour son second mandat au poste de premier magistrat de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye s’est voulu très clair dans sa démarche et dans sa gestion. Devant l'autorité administrative et les collègues conseillers municipaux, le nouveau maire s’est engagé à prendre à bras le corps les nombreux problèmes des populations de la vieille cité. À l'en croire, pour le rayonnement de Saint-Louis, il faut que les atouts de la ville soient mis à profit avec l'appui de toutes les forces vives.

"Ce nouveau mandat que j'entame aujourd'hui devra profiter des ressources issues de l’exploitation du gaz au large de nos côtes. Certes, le défi est énorme, mais ensemble, il sera aisé de le relever et c'est possible", a déclaré Mansour Faye. Mais pour atteindre de tels objectifs au grand bonheur des Saint-Louisiens, a ajouté le maire, il est nécessaire d’instaurer une nouvelle façon de travailler et de gérer. "Ainsi, nous allons nous atteler à instaurer une nouvelle administration, à renforcer la protection côtière de la ville, à améliorer le cadre et la qualité de vie des populations, à construire des infrastructures, à réhabiliter le patrimoine administratif, scolaire, sportif, culturel et commercial, et à inscrire une dynamique de solidarité avec les couches vulnérables", a poursuivi l'édile de Saint-Louis.

Dans la déclinaison de sa feuille de route, Mansour Faye n’a pas oublié les jeunes et les femmes qui traversent des moments très difficiles. Pour lui, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes restent des priorités. "Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre par l’insertion et l'entrepreneuriat pour assurer aux femmes une autonomisation financière et des emplois aux jeunes", a-t-il soutenu.

Le maire de Saint-Louis a également rappelé le statut et l’aura international de sa commune. Raison pour laquelle il a invité ses collègues à participer aux différents travaux du conseil et à mobiliser toutes les énergies pour la hisser au rang des grandes agglomérations du monde. "Il ne s'agira plus de conseil municipal de majorité contre une minorité. Il devra s'agir d'un conseil municipal dont la seule priorité est de satisfaire les attentes légitimes de la population. Comme le travail qui reste est immense, je compte recourir à toutes les compétences disponibles à l'intérieur du pays comme dans la diaspora. Car nous devons faire de Saint-Louis notre unique et seule coalition", a invité le maire réélu Mansour Faye.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)