Après son homologation par l'OACI, l'aéroport international de Saint-Louis a été officiellement mis en service ce 7 décembre, lors de la Journée mondiale dédiée à l'aviation civile. La cérémonie de mise en exploitation a été présidée hier par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Me Antoine Mbengue, en présence du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) Abdoulaye Dièye, des autorités administratives, locales, religieuses et coutumières de Saint-Louis.

La Journée mondiale de l'aviation civile a servi de cadre pour marquer officiellement la mise en exploitation de l'aéroport de Saint-Louis. Fermé à la circulation le 22 mai 2020, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye a été totalement reconstruit pour un coût de plus de 23 milliards de francs CFA. Après plus de deux ans de chantier, il a été inauguré le 14 juillet 2022 par le président Macky Sall.

À en croire le ministre Antoine Mbengue, cet aéroport est homologué par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à l'issue de plusieurs inspections concluantes.

Désormais, a-t-il ajouté, il est conforme aux normes de l'OACI, de même que le règlement aéronautique du Sénégal.

Pour lui, l'infrastructure de Dakar-Bango n'a plus rien à envier aux aéroports internationaux comme l’AIBD, John. F. Kennedy, Charles de Gaulle, entre autres. “Cet aéroport modulaire s'étend sur 2 170 m2 avec une piste de 2 500 m de long sur 45 m de large pouvant accueillir de gros porteurs comme des Boeing 737-300. Il dispose également d’un parking de 15 000 m2, d'une aide à l’atterrissage et d'une tour de contrôle de 21 m. On note aussi une aérogare pour passagers de 2 700 m2, un hangar d’une superficie de 2 000 m2, une station météorologique, un poste de sapeurs-pompiers, un salon d’honneur, un salon présidentiel, quatre banques d’enregistrement, une salle de repos et un bloc technique. Aujourd'hui, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye dispose d'équipements de pointe à l'instar des grands aéroports”, a déclaré Me Antoine Mbengue.

Le ministre de rappeler qu’en réalisant une telle infrastructure, le président de la République Macky Sall a réitéré sa volonté d'accélérer le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras) ainsi que les réformes nécessaires au renforcement des plateformes aéroportuaires, logistiques et touristiques pour en faire la référence dans la sous-région. “La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du Pras qui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future”, a soutenu le ministre des Transports aériens.

Pour Me Antoine Mbengue, la mise en exploitation de l'aéroport participera à booster le tourisme et l'économie dans la zone, mais aussi à offrir aux jeunes de l'emploi avec les métiers connexes. “L'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l’exploitation des ressources gazières et pétrolières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur”, a déclaré Me Mbengue.

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires a également rappelé que cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec l'histoire aéronautique. Car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct entre Toulouse et Saint-Louis, a-t-il conclu.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS