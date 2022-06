L’Organisation de la société civile pour la recherche-action (Oscar) a officiellement lancé ses activités à Saint-Louis, avec la mise en place de son comité régional de veille communautaire.

Le gouvernement sénégalais a développé plusieurs initiatives d’assistance sociale et d’appui à l’assurance sociale communautaire, à l’image des mutuelles visant les populations de l’économie informelle et du monde rural. Mais pour Gabriel Dione, représentant du coordonnateur du projet Oscar, les efforts déployés sont toujours insuffisants, d’où l’intervention et l’implication de la société civile qui visent à contribuer à l'extension de la protection sociale afin qu'elle puisse travailler au côté des services de l'État.

‘’Le Sénégal est à 49 % de taux de couverture sociale. Mais cette couverture se limite juste au risque maladie, alors qu'il y a d'autres risques comme ceux de la vieillesse, de la maternité, de la retraite, des accidents de travail, etc. Raison pour laquelle le Sénégal doit travailler pour mieux appréhender les politiques favorables pour en faire bénéficier plus de sénégalais’’, a soutenu Gabriel Dione.

Mais pour arriver à de tels résultats dans la région de Saint-Louis, le représentant du coordonnateur d’Oscar a invité l’État à aider la société civile à travailler en synergie pour voir comment les politiques sociales et les programmes seront mis en œuvre au niveau de la région et d'en discuter avec tous les services et les acteurs concernés afin d’étendre cette protection sociale à d'autres risques et ne pas se limiter seulement au risque maladie.

Présidant la cérémonie d’installation du comité régional de veille, le gouverneur adjoint chargé du développement, Modou Mamoune Diop, a salué la mise en œuvre du projet Oscar qui s'active dans un domaine qui incombe à l'État du Sénégal. ‘’La protection sociale et des groupes vulnérables d'une manière générale est au cœur des politiques de l'État du Sénégal.

Mais ne pouvant tout faire seul, l'État va compter sur les organisations de la société civile qui viennent en appui pour compléter certaines actions. Raison pour laquelle nous allons essayer d'appuyer le projet dans sa mise en œuvre. Afin que son exécution se déroule convenablement pour le bien des populations vulnérables qui ont grandement besoin d'une bonne protection sociale’’, a souligné le gouverneur Diop. D’ailleurs, a-t-il ajouté, toutes les personnes pauvres, dont plus de 50 % de femmes, y compris entre autres les milliers de ménages recensés dans le Registre national unique (RNU) ou insuffisamment couverts par les programmes d'assistance et d'assurance sociale, seront les bénéficiaires finaux du projet.

Pour rappel, le projet Oscar, d’une durée de trois ans (2020-2023) couvre les 14 régions du Sénégal et vise, in fine, à améliorer la couverture de la protection sociale des populations pauvres, rurales et qui vivent de l’économie informelle.

IBRAHIMA BOCAR SENE (Saint-Louis