La direction générale de l'hôpital régional de Saint-Louis a reçu hier un important lot de matériel médical offert par la fondation Servir le Sénégal via la commune de Saint-Louis. Un don composé de plus de 68 000 articles et consommables médicaux que le représentant du maire Mansour Faye a remis au directeur de l'hôpital, en présence de ses collaborateurs.

"En tant que compétence transférée aux collectivités locales, la santé de nos administrés reste au cœur de nos préoccupations. Certes, la pyramide des soins dans la commune nous oblige, en tant que collectivité locale, de doter le district sanitaire, à travers les postes de santé. Mais les prérogatives de la commune se sont prolongées au centre hospitalier de Saint-Louis, avec lequel un partenariat solide et vaste a été scellé", a soutenu Lamine Ndiaye, deuxième adjoint au maire chargé de la santé, de la protection sociale et du sport. Un partenariat fécond que matérialise cette énième cérémonie de remise de matériel médical entre la commune et l'hôpital régional de Saint-Louis.

Pour le représentant du maire, ce matériel va relever le plateau technique de l'hôpital et améliorer le confort nécessaire des patients. "La valeur de ce don est un apport considérable pour tous les acteurs de la santé. Au-delà de l'appui, ce geste a le mérite de rappeler à tous les fils de Saint-Louis de contribuer au meilleur devenir du centre hospitalier’’, a rappelé M. Ndiaye.

Pour l'adjoint au maire, le geste de la fondation Servir le Sénégal doit être répété et faire des émules pour que les structures de santé redeviennent des joyaux qui permettront d'améliorer la santé publique des populations. "Raison pour laquelle, au nom du maire Mansour Faye, j'invite les bonnes volontés pour qu'ensemble, nous puissions rendre cet hôpital plus équipé et plus apte à satisfaire les patients", a déclaré Lamine Ndiaye.

Pour El Hadj Magatte Seck, Directeur du centre hospitalier de Saint-Louis, ce don de matériel médical de la fondation Servir le Sénégal à l'hôpital via la commune de Saint-Louis, est plus que salutaire. " C'est un don qui est venu à son heure. Un don substantiel qui permettra d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients, mais également de faciliter les conditions de la prise en charge des cas sociaux", a déclaré M. Seck. Le directeur de l'hôpital a tenu également à rassurer les généreux donateurs de l'utilisation des équipements offerts. "Ils seront utilisés avec soin et que la maintenance préventive sera également assurée, de même que la curative. Ils seront également utilisés au profit des populations saint-louisiennes’', a conclu M. Seck.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS