Les limiers de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar ont mis la main, à Keur Massar, le 5 mai, en début de soirée, sur deux Gambiens en possession de 50 000 coupures de billets noirs de 100 dollars, soit 5 millions de dollars, équivalant à 2 880 000 000 F CFA. Du côté de la douane, 7,851 milliards F CFA ont été saisis et quatre personnes interpellées.

Deux personnes de nationalité gambienne ont été interpellées le lundi 5 mai dernier, en début de soirée, par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, pour association de malfaiteurs, détention, exportation et tentative de mise en circulation de faux signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger.

Selon nos informations, ils ont été trouvés en possession de 50 000 coupures de billets noirs de 100 dollars, soit 5 millions de dollars, équivalant à 2 880 000 000 F CFA.

L’interpellation de N. Sarjo, né en 1995 à Sara Kunda, et O. Gaye, né en 1992 à Ngayé Sanjal, informent nos interlocuteurs, fait suite à l'exploitation d'une information d'une source anonyme faisant état de ce que les susnommés, en provenance de Gambie, avaient projeté de rencontrer un spécialiste dans le lavage de billets noirs. Pour terminer le travail sans lever le moindre soupçon, ils ont pris la décision de s’installer dans un appartement sis à Keur Massar, en banlieue dakaroise, en attendant calmement l'arrivée du spécialiste en question.

Mais avant son arrivée, les hommes du commissaire Goudiaby, le patron de la SU, qui surveillaient cette affaire de près, ont pris la décision d’effectuer une descente inopinée dans la maison où attendaient les deux Gambiens. Ils ont été arrêtés et acheminés dans les locaux de la SU pour les besoins de leurs auditions.

Face aux enquêteurs, informent nos interlocuteurs, ils n’ont pas tardé à passer aux aveux. Ils ont déclaré avoir acquis ces billets auprès de deux individus nommés Cham et Jata, tous deux de nationalité gambienne et établis en Gambie.

Au terme de leur période de garde à vue, N. Sarjo et O. Gaye seront présentés devant le parquet pour les faits d’association de malfaiteurs, détention, exportation et tentative de mise en circulation de faux signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger.

7,851 milliards F CFA saisis par la douane

Les douanes sénégalaises ont aussi eu la main heureuse, en saisissant la faramineuse somme de 7,851 milliards F CFA en billets noirs. Selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes parvenu à la rédaction d'’’EnQuête’’, les nouvelles saisies ont été faites dans les régions de Dakar et de Thiès. La plus importante a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 mai 2025. Elle a été réalisée par la brigade mobile des douanes de Pikine (subdivision de Dakar-Extérieur, Direction régionale Ouest). Il s’agit de 10 millions en coupures de 500 euros en billets noirs, soit 6,650 milliards F CFA en contrevaleur. L’unité a, au cours de la même opération, saisi 1,500 million de dollars en billets noirs pour une contrevaleur de 868 millions F CFA. Deux individus ont été arrêtés au cours de ladite opération.

En outre, le Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (GPR), également engagé dans les opérations de lutte contre le faux monnayage, a réalisé une saisie de 5 850 billets noirs en coupures de dollars et d’euros, soit une contrevaleur de plus de 333 millions F CFA. La saisie a eu lieu le 28 avril 2025 à Thiès. Pendant l’opération, deux individus ont été appréhendés, l’un à Thiès, l’autre à Sirmang (région de Fatick).

Ces saisies, selon la Division de la communication et des relations publiques, ont été rendues possibles grâce à un dispositif de renseignement et de surveillance adapté à la lutte contre le faux monnayage.

CHEIKH THIAM