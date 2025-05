Senegalese Next Generation of Leaders

Après Mbour, Thiès, Saint-Louis et Kaolack, hier, c'était à Keur Massar de recevoir la caravane de Senegel (Senegalese next generation of leader, la prochaine génération de dirigeants sénégalais) avant la dernière étape de Dakar. D'après Pape Sam, administrateur général de Senegel, la structure qu'il administre accompagne une cinquantaine de jeunes de cette partie de la banlieue dakaroise sélectionnés sur quatre composantes que sont la formation, la création d'entreprises et l'insertion professionnelle pour les jeunes et les femmes, la formalisation et la professionnalisation et les industries créatives.

Pour Keur Massar, il y avait le programme de l'équité sociale. Il sera question d'identifier les jeunes entrepreneurs qui peuvent être des acteurs de changement, des initiateurs sociaux et les encadrer à travers une approche de formation et d'accompagnement pour une semaine. Après, il y aura un apprentissage autonome, afin qu'ils puissent développer toutes les idées et compétences vers la création d'entreprises et une insertion professionnelle.

"Il nous faut un écosystème très dynamique qui crée une chaîne de valeur, d'accompagnement de services pour les jeunes. À commencer par les institutions, les ONG, les collectivités locales, les cabinets pour pouvoir segmenter les besoins des jeunes à chaque niveau. Après, il y aura le financement qui va venir. Pour donner un financement, il faut d'abord qu'il y ait des compétences. On est dans un monde où tout est interconnecté. Il faut savoir que l'État n'est pas là pour régler le problème de l'emploi des jeunes, mais pour créer des conditions de développement de cet écosystème. Au total, ce seront 300 jeunes qui seront formés", a précisé M. Sam.