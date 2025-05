Malgré les vociférations de certains milieux et responsables proches de Pastef, Bassirou Diomaye Faye a tenu à faire le déplacement à Abidjan pour participer à l'Africa CEO Forum organisé par le magazine panafricain ‘’Jeune Afrique’’, paradoxalement accusé de tentative de déstabilisation du Sénégal.

C'est le président de la République lui-même qui va participer au forum annuel organisé par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (SFI). A priori, rien d'exceptionnel pour ceux qui savent ce que représente ce rendez-vous important dans l'agenda économique et financier du continent.

Seulement, cette année, il se tient dans un contexte particulier, marqué par des attaques tous azimuts contre ‘’Jeune Afrique’’, maître d'œuvre de cette rencontre. Dernièrement, de hauts responsables du ministère de la Communication étaient montés au créneau pour brandir des sanctions contre le média panafricain. “... Le ministre a donné des instructions pour qu’on leur serve une mise en demeure. Je dois préciser qu’après trois mises en demeure, quel que soit le média, si vous ne vous conformez pas, la loi est claire sur les sanctions qui sont graduelles. Elles peuvent aller jusqu’à faire en sorte que votre média ne soit pas accessible sur le territoire sénégalais”, avertissait le directeur de la Communication sur Seneweb, en écho aux nombreuses voix qui demandaient des mesures de représailles.

C'est donc loin de cette ambiance polémique que le président de la République s'est envolé hier pour Abidjan, pour participer au forum de ‘’Jeune Afrique’’. Sur son site officiel, la présidence précise, comme pour couper court aux commentaires sur ce qui peut ressembler à un paradoxe, que c'est “sur invitation” de son homologue Alassane Dramane Ouattara que le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar hier matin, pour aller prendre part, les 11 et 12 mai 2025, à l’Africa CEO Forum à Abidjan. “Ce forum annuel réunit des décideurs politiques, chefs d’entreprise, investisseurs et journalistes pour échanger sur les stratégies visant à renforcer les investissements et le développement du secteur privé en Afrique”, renseigne la présidence qui se félicite de l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État dans la capitale ivoirienne.

Aujourd'hui à Abidjan, selon le programme, le président de la République fera face au directeur de publication de ‘’JA’’, Marwan Ben Yahmed, dans une conversation exclusive autour du thème ‘’La souveraineté numérique africaine : mirage ou révolution en marche ?’’. La question des données, des infrastructures et des plateformes numériques sera ainsi à l'honneur de cette conversation.

“ Dans cet entretien exclusif avec Marwane Ben Yahmed, directeur de la publication de ’Jeune Afrique’, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye partage sa vision d’un New Deal Technologique pour le continent”, lit-on sur le site officiel du forum. Ce sera l'occasion, pour le chef de l'État, de revenir sur les choix stratégiques du Sénégal et les conditions d’émergence d’une souveraineté numérique africaine durable.

Auparavant, il y aura, parmi les temps forts du forum, le panel présidentiel sur le thème “Quelle intégration économique, politique et commerciale ?”. Sont annoncés à ce panel les présidents Paul Kagamé, Cyril Ramaphosa, Mohamed Cheikh El Ghazouani, en plus du vice-président de la République de Côte d'Ivoire Thiémoko Meyliet Koné, avec comme modérateur Larry Madowo (correspondant de CNN).

Pour la cérémonie d'ouverture, il y aura Alassane Dramane Ouattara et le directeur général de la SFI, le Sénégalais Makhtar Diop.

Un entretien avec le dirpub de ‘’JA’’ au programme

Dans un contexte où de nombreux observateurs relevaient, pour le fustiger, ce qu'ils considèrent comme un enfermement du nouveau président sénégalais, ce déplacement qui fait grincer des dents sera donc l'occasion de renouer avec les grands évènements économiques, pour vendre la destination Sénégal et attirer plus d'investisseurs. De ce point de vue, l’Africa CEO Forum constitue une belle occasion sur le continent. “Le forum réunira 2 000 chefs d'entreprise et décideurs gouvernementaux afin d'apporter des solutions concrètes à ces défis et opportunités. Il s’intéressera aux manières d’optimiser la collaboration public-privé afin de faire progresser le développement durable”, poursuivent les organisateurs.

Outre les chefs d'État, les chefs de gouvernement, ministres et autres décideurs publics, il est, en effet, attendu à Abidjan plus de 900 CEO.

Pour rappel, les partenariats public-privé qui seront au cœur des échanges de la présente édition de l'Africa CEO Forum constituent un levier important sur lequel comptent les nouvelles autorités pour le financement du nouveau référentiel économique, l'agenda de transformation nationale. Il résulte de ce programme que le gouvernement compte mobiliser un financement de 4 370 milliards F CFA pour le développement des projets dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) pour la période 2025-2029. ‘’Dans les 4 370 milliards, les 1 300 vont provenir des financements de l’État et le reliquat sera pris en charge avec des modalités bien définies par le secteur privé’’, rappelait le coordonnateur de la Direction générale de la Coopération des financements extérieurs et du développement du secteur privé au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

Au-delà de l'aspect économique et diplomatique, ce déplacement du président Faye à Abidjan montre que, contrairement à la volonté des faucons, Diomaye reste focus sur l'essentiel. Déjà sur des sujets comme la presse et le dialogue politique, il a fait montre d'un engagement et d'une volonté qui tranche d'avec les positions de certains caciques du régime.