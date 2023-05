En réalisant une unité de fabrication de serviettes hygiéniques bioréutilisables dans la commune de Ziguinchor, l’ONG Cause Première vient satisfaire un besoin fortement exprimé par les populations, les jeunes filles et les femmes notamment.

Lancés en novembre 2019, les travaux de construction du centre de fabrication de serviettes hygiéniques bioréutilisables de Ziguinchor ont pris fin. La réalisation de l’infrastructure, qui a duré cinq ans, est le fruit du partenariat entre l’ONG Cause Première basée à Ziguinchor et l’association estudiantine PC Coup D’Pouce installée à Paris (France). Estimée à près de 50 mille euros, soit 32 millions de francs CFA, cette fabrique de serviettes hygiéniques bioréutilisables entre dans le cadre de l’amélioration de la santé de la femme. Elle se veut une réponse aux nombreux risques d’infection dus à l’utilisation de serviettes hygiéniques de mauvaise qualité.

Selon le président de l’ONG Cause Première, Lamine Banding Gassama, le centre est une opportunité offerte aux femmes aussi bien sur le plan sanitaire, écologique que financier. ‘’Les jeunes filles et les femmes manquent très souvent de moyens pour se procurer en tout temps des serviettes hygiéniques de qualité. Celles qui sont mises sur le marché sont très nocives pour leur santé. Elles en prennent des infections parce que le matériau avec lequel ces serviettes sont fabriquées est blanchi avec le dioxyde de carbone qui est hautement nuisible à la santé humaine et les parties génitales de la femme’’, a fait savoir Banding Gassama.

Installé au quartier Belfort, le centre qui porte le nom d’Adja Fatimata Binta Gassama est, de l’avis de M. Gassama, une aubaine pour la population de la région, mais aussi celle de la sous-région. Il révèle que c’est la première fois, bien que certaines initiatives pareilles existent au Sénégal, qu’on érige un bâtiment spécifiquement dédié à la confection de serviettes hygiéniques bioréutilisables.

Le centre est ouvert, mais la production n’a pas encore démarré. ‘’Nous sommes à l’étape de la formation. Ce qui fait la différence, la particularité de ce centre, est que les filles et les femmes qui savent coudre ou celles qui ne le savent pas peuvent confectionner leurs propres serviettes et repartir avec en s’acquittant uniquement des frais liés au coût des matériaux évalués à moins de 300 F CFA’’, a expliqué le président de l’ONG Cause Première.

C’était lors de la cérémonie d’inauguration du centre qui a eu lieu vendredi dernier en présence du responsable de l’association PC Coup D’Pouce, Max Giron, qui s’est félicité du démarrage effectif des activités de ce centre dédié exclusivement à trouver des réponses concrètes aux problèmes liés à l’intimité des femmes au sens large du terme.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)