Santé oculaire 

Chaque année, de nombreuses personnes perdent la vue, dans le pays, du fait de pathologies oculaires qui peuvent être soignées. Ces drames interviennent du fait du manque de moyens et de précarité de ces populations. Pour y remédier, du 28 au 31 décembre, en partenariat avec le Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal, la branche allemande de l'organisme humanitaire international Diyanet Vakfi du gouvernement turc organise un camp gratuit de chirurgie de la cataracte, pour soigner les personnes atteintes de la pathologie.

Selon la note parvenue à ‘’EnQuête’’, ladite campagne d'opérations chirurgicales gratuites est abritée par le centre médico-social de l'Ipres. Trois cents patients de la cataracte bénéficient d'une chirurgie gratuite. Hier, l'ophtalmologiste, Dr Demba Diop, responsable du Service ophtalmologie de l'Ipres, a remercié les partenaires turcs. "Avoir à opérer 300 patients, ça demande un budget et aussi, il faut avoir un grand cœur pour pouvoir le faire gratuitement. Vous savez tous qu'ici à l'Ipres, on gère le 3e âge qui est une couche fragile financièrement et on avait l'habitude de faire au maximum 10 malades par semaine.

Je crois que si on nous permet de faire 300 malades en quatre jours, c'est significatif, grandiose et à saluer". Une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été dégagée pour la réalisation du camp de chirurgie de la cataracte, a annoncé le représentant de Diyanet au Sénégal, Dr Mohamed Said Ba, par ailleurs Secrétaire général du Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal.