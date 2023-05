La dame M. D. Fall ou L. D. Fall a été déférée au parquet par les limiers de la Division des investigations criminelles. Cette commerçante se faisait passer pour un agent du ministère des Finances ou la fille du patron de la gendarmerie, le général Moussa Fall. À ce jeu, elle a escroqué plusieurs personnes à coups de dizaines de millions F CFA.

M. D. Fall a du culot et de la suite dans les idées. C’est pourquoi elle a voulu faire carrière dans l’escroquerie. Elle a tourné court. Elle est tombée dans la nasse de la Division des investigations criminelles (Dic). Elle se faisait passer pour un agent du ministère des Finances ou la fille de l’actuel patron de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. Elle a été présentée hier devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour les faits d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux portant sur des documents administratifs.

Il y a un an, en mai 2022, les limiers de la Dic ont été saisis par T. Sarr au travers d’une plainte. Il disait avoir confié à la nommée M. D. Fall la vente de ses deux véhicules (Ford Fusion et Dodge). Après qu’ils ont été vendus au nommé B. Cissé, il n’a reçu qu'une partie des fonds.

Lors de son audition, T. Sarr a précisé avoir connu la nommée M. D. Fall lors d’une opération de dédouanement de véhicules dont il était le prestataire. C'est par la suite qu’il a noué une relation avec elle. La confiance s’étant établie, il dit lui avoir confié la vente de ses deux véhicules (Ford Fusion et Dodge 2015) aux montants respectifs de 7,5 millions et 6,5 millions F CFA.

Le plaignant a ajouté avoir fait conduire lesdits véhicules jusqu'à Malicounda où habite la dame pour les mettre à sa disposition. D’ailleurs, confiant en la bonne foi de la dame, T. Sarr a confié aux enquêteurs avoir consenti plusieurs prêts d'argent à M. D. Fall, pour un montant global de 2,65 millions FCFA.

Toutefois, après la vente des deux véhicules évalués à 14 millions F CFA, il n’a reçu que la somme de 7 500 000 F CFA. Malgré ses mises en demeure, disait-il, la mise en cause a préféré verser dans le dilatoire.

Pire, entretemps, il a découvert que la dame avait une autre identité, du nom de L. D. Fall. Ce qui l'a convaincu qu’il avait affaire avec une personne de mauvaise foi.

S’agissant de B. Cissé, l’acquéreur des véhicules, il s’avère que la dame l’a aussi roulé dans la farine. En effet, lors de la transaction, ils ont noué une relation d'affaires. Ensuite, il a lui remis la somme de 11 millions F CFA pour une commande de véhicules qui n’ont jamais été livrés.

Ce qu’il a révélé, lorsqu’il a été convoqué et entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr, le boss de la DIC.

En effet, le sieur Cissé s’est présenté comme le gérant d'un parking. La dame s’est présentée à lui pour solliciter un échange des deux véhicules (Ford Fusion et Dodge) contre une Ford Explorer. En sus de cet échange, disait-il, la dame devait lui faire une rallonge de 3 500 000 F CFA.

Le gérant du parking a confié aux enquêteurs avoir vendu le véhicule de marque Dodge à un certain M. Diop à 5 600 000 F CFA.

Revenant à M. D. Fall, il a révélé que la dame est parvenue à lui faire croire, preuves photographiques à l’appui, qu'un ami de son époux établi à Dubaï, lui envoie des véhicules à revendre au Sénégal. C'est ainsi qu’il a déclaré lui avoir versé, en plusieurs tranches, la somme globale de 11 700 000 F CFA.

En plus de n'avoir reçu aucun des véhicules promis, il disait avoir toutes les peines du monde pour recouvrer ses fonds.

Au total, il réclame à M. D. Fall la somme de 13 500 000 F CFA. C'est ce qui lui a poussé à déposer une plainte contre elle, à l'issue de son audition.

Pour des faits similaires, M. Touré et M. K. Touré ont aussi déposé plainte contre la mise en cause. Ils lui réclament, respectivement, 3,1 millions et 7,5 millions F CFA.

Parallèlement à ces affaires, la mise en cause faisait l'objet d'un soit transmis ordonnant sa conduite au parquet, suite à une plainte déposée par El. Sall.

Aveux et dénégations

Après avoir auditionné les plaignants, les enquêteurs ont convoqué M. D. Fall. Elle a déclaré avoir été mandatée par T. Sarr pour la vente de ses deux véhicules. Qui, dit-elle, n'étaient pas en bon état, car ils faisaient l’objet de récurrentes pannes. Ainsi, elle a dû les réparer en déboursant beaucoup d'argent de sa propre poche. Et qu’en raison de l'état des véhicules, T. Sarr avait finalement accepté de vendre la Ford Fusion à 6 000 000 F CFA et la Dodge à 5 000 000 F CFA.

‘’N'ayant pas trouvé de clients, j’ai finalement pris la décision d'acheter moi-même les deux véhicules. À cet effet, j’ai déjà donné un acompte de 7 500 000 F CFA à T. Sarr. Je précise aussi qu'aucun délai de paiement ne m'a été fixé. En ce qui concerne les prêts d'argent, je les reconnais. Je voudrais aussi dire qu’à chaque fois, T. Sarr exigeait des intérêts à payer’’, a-t-elle confié aux enquêteurs.

Afin d’y voir plus clair dans cette affaire, une confrontation entre M. D. Fall et T. Sarr a été organisée. Chacune des deux parties a campé sur sa position quant aux prix des véhicules à vendre.

Interpellée sur la plainte de B. Cissé, la dame a reconnu les faits. Elle a déclaré être disposée à désintéresser le plaignant en lui remettant son véhicule de marque Ford Explorer qu'elle avait acquis auprès de lui, suite à leur échange.

Parallèlement à ces affaires, le nommé M. K. Touré, qui a déposé une plainte pour escroquerie contre la nommée M. D. Fall, a expliqué avoir rencontré fortuitement cette dernière qui lui a fait croire être un agent du ministère des Finances.

Ainsi, la dame l'a convaincu à lui remettre la somme de 11 000 000 F CFA, en contrepartie d'un marché public qu'elle devait démarcher pour lui. Dans l'espoir de gagner un marché de 28 000 000 F CFA, il a déclaré avoir versé à la susnommée la somme de 11 000 000 F CFA à la date du 24 mai 2023.

Finalement, il s'est rendu compte que la susnommée l'a grugé. Suite à ses demandes de restitution, il a déclaré n'avoir reçu que la somme de 3 500 000 F CFA à titre de remboursement. Entendue sur ces faits, la mise en cause a reconnu s'être présentée à lui comme un agent du ministère des Finances. En effet, elle a déclaré avoir été embauchée dans ce ministère depuis le 8 avril 2008. Cependant, elle a avoué avoir démissionné dans le courant de l'année 2021, pour s'occuper de sa famille. Elle a confirmé avoir reçu du plaignant la somme de 11 000 000 F CFA dans le cadre d'un marché relatif à l'organisation de l'arbre de Noël au niveau du Trésor public.

Toutefois, elle a précisé que le montant versé par M. Touré n'a été qu'une contribution sollicitée pour financer ce marché qu'elle a déclaré avoir gagné avec un certain A. Dia.

M. D. Fall accuse le Trésor qui tarde à payer

Ainsi, elle dit avoir investi 11 000 000 F CFA pour l’exécution de ce marché. Mais elle a été incapable d’en fournir la preuve. Puisqu’elle a déclaré, sans convaincre, avoir perdu les documents de ce marché, suite au cambriolage de son domicile sis à Somone, de même que le numéro de téléphone d'A. Dia. D'après elle, c'est le Trésor public qui tarde toujours à payer le coût du marché qu'elle évalue à 28 000 000 F CFA.

À ce stade de l'enquête, une autre personne du nom de M. Touré s'est présentée à la Dic pour déposer une autre plainte contre la nommée M. D. Fall. Il a déclaré s'être rapproché d’elle pour l'achat d'un véhicule de marque Ford Explorer, que cette dernière lui a proposé contre un prix dérisoire de 7 000 000 F CFA pour, dit-elle, régler une urgence financière. Pour les besoins de la transaction, il dit avoir remis à cette dernière un acompte de 4 100 000 F CFA contre décharge, avant de renchérir qu'il devait verser le reliquat après la livraison du véhicule. Chose qui n'a jamais était faite.

Il a ensuite révélé que la dame, pour mettre à exécution son plan, lui a fait croire qu'elle avait trouvé un autre client désireux acquérir le véhicule contre 8 200 000 F CFA. Une proposition qu'elle a trouvée alléchante. Ainsi, sur la base de ce nouvel accord, dit-il, la mise en cause devait céder le véhicule au nouveau client à 8 200 000 F CFA, récupérer son reliquat estimé à 2 900 000 F CFA qu'il lui restait et lui remettre 5 300 000 F CFA, soit les 4 100 000 F CFA qu'il lui avait remis dans le cadre de la première transaction et 1 200 000 F CFA représentant le surplus sur la revente du véhicule.

Une fois de plus, il s'agissait d'une supercherie de la mise en cause, car ladite transaction n'a jamais abouti. En réaction, M. Touré dit avoir mis en demeure M .D. Fall, pour la restitution de son argent, sans succès. Cette dernière s’est plutôt contentée de lui remettre la modique somme d'un million F CFA pour rester lui devoir 3 100 000 F CFA.

Lors de son interrogatoire, dans le cadre de cette affaire, elle a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés.

Ensuite, interrogée sur sa vraie identité, elle a dit se nommer réellement L. D. Fall et non M. D. Fall, comme en atteste la pièce d'identité établie à cet effet. Interpellée sur les raisons de son changement d'identité, elle a expliqué qu’elle avait perdu sa pièce d'identité à trois reprises. Ensuite, elle s'est fait confectionner un nouveau document par le biais d'un certain O. Sow, contre la somme de 110 000 F CFA, sous le nom de M. D. Fall.

Elle se faisait passer pour la fille du patron de la gendarmerie

Dans le cadre de cette enquête, les limiers se sont aussi rendu compte qu’elle se faisait passer pour la fille du général Moussa Fall, le patron de la gendarmerie nationale. Interrogée, elle a nié en bloc. À l'en croire, elle n'a jamais utilisé ce statut pour traiter avec ses clients. Elle a ajouté qu'elle n'a aucun rapport avec le général Fall.

Justement, sur ses activités professionnelles, elle a déclaré qu'elle s'active dans le commerce de véhicules automobiles. C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance du nommé M. Touré. Il s’agissait d’une transaction portant sur un véhicule de marque Ford Explorer. Elle avoue avoir reçu de lui un acompte de 4 100 000 F CFA sur un montant global de 7 000 000 F CFA convenu pour la vente du véhicule. Elle s'était alors engagée à livrer la voiture dans un délai de 15 jours. Elle a tenu parole, mais que le nommé M. Touré lui a retourné la voiture pour lui demander de la revendre. N'ayant pu revendre le véhicule, elle dit l’avoir gardé chez elle, sans en apporter la moindre preuve.

Ainsi, elle s’est engagée à lui restituer son argent, suivant un moratoire, car elle a dépensé l’argent à des fins personnelles, sans en avoir avisé le plaignant.

Par ailleurs, la dame a été entendue, sur un soit transmis datant d’avril 2023. Elle a déclaré prendre acte de cette notification et qu’elle est prête à s'y conformer. Dans cette affaire qui date de 2022, la nommée M. D. Fall s’est rapprochée du plaignant pour lui proposer d'investir avec elle sur le commerce des dattes, en lui faisant savoir qu'il s'agit d'un business très rentable, surtout avec l'approche du mois de ramadan. Pour le convaincre, elle lui a fait croire qu'elle est en relation avec des partenaires tunisiens spécialisés dans l'importation de cette marchandise, non sans lui donner l'assurance de pouvoir gérer, de bout en bout, ce projet, en se rendant elle-même en Tunisie pour l'achat du produit.

Pour ce faire, elle lui a proposé de participer à hauteur de 23 000 000 F CFA qui serviront à l’achat de quatre conteneurs de dattes, pendant qu'elle se chargera de supporter tous les autres frais afférents au fret et au dédouanement de la marchandise. Adhérent à ce projet, le plaignant a déclaré lui avoir versé en intégralité la somme de 23 000 000 F CFA depuis l’année dernière. Mais contre toute attente, depuis qu'elle a encaissé l'argent, la mise en cause ne cesse de lui parler du projet sans jamais lui présenter un seul conteneur.

Il s’est résolu à saisir la justice.