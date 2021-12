Section recherches Thiès

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a procédé, ce vendredi, à la cérémonie d’inauguration de la Section des recherches de Thiès. Ce qui matérialise la nouvelle posture opérationnelle de la gendarmerie nationale, dans le domaine de la police judiciaire. ‘’En matière de lutte contre la délinquance, l’État a toujours mis les moyens pour répondre aux demandes des élus locaux. La région de Thiès, ville carrefour dont la situation géographique accentue dans une certaine mesure les risques d’insécurité, fait l’objet d’une attention particulière.

Le choix porté sur cette ville pour l’implantation d’une section des recherches en est une parfaite illustration. Je souligne que Thiès est la troisième région à disposer d’une telle unité opérationnelle, après Dakar et Saint-Louis. La Section de recherches constitue un maillon central dans le dispositif de la gendarmerie territoriale. Elle est l’expertise de référence en matière d’enquête de police judiciaire, parce que composée de personnels hautement qualifiés et d’outils dédiés à la mission’’, indique le ministre.

...D’après le ministre des Forces armées, l’action de cette unité de police judiciaire va, ‘’sans aucun doute’’, infléchir considérablement les courbes de la délinquance dans les deux régions de Thiès et de Diourbel où elle exerce en priorité ses compétences et attributions territoriales. ‘’Elle sera ainsi un outil de décision et de performance au profit des unités territoriales implantées dans ces deux régions, grâce à son expertise additionnelle pour résoudre les cas complexes. L’arrivée de cette Section de recherches est aussi une opportunité pour les unités territoriales de se consacrer davantage à leurs missions de surveillance générale du territoire nationale.

La récurrence des vols de bétail, les trafics de tout genre, ainsi que tous les enjeux transfrontaliers sont autant de raisons qui font que la création de cette section de recherches trouve toute sa pertinence dans le cadre de la prise en compte des besoins sécuritaires de ces deux grandes régions, au carrefour des axes routiers majeurs qui desservent la capitale et les villes de l’intérieur’’, dit Me Sidiki Kaba. La Section des recherches de Thiès, dont la compétence épousera les contours administratifs de la légion de gendarmerie Centre Ouest, exerce désormais son autorité sur les régions de Thiès et Diourbel, mais aussi sur toute autre partie du territoire national où elle sera sollicitée.